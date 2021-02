Efterlyser vinder af 69,7 millioner

Ved du noget? Skriv til Ekstra Bladets journalist her.

En dansker har vundet 69,7 millioner kroner.

Vinderkuponen er købt i SuperBrugsen i Dianalund, og nu vil Danske Spil af gode grunde gerne have fat i personen med den gyldne kupon.

'Nu skal vi jo lige finde frem til vedkommende. Når det sker, vil vinderen blive tilbudt et møde med en af Danske Spils millionærrådgivere. Det kan godt være lidt overvældende pludselig at vinde så mange penge. Der kan det være meget rart at tale med nogen der ved lidt om hvordan, man håndterer at stå som mangemillionær fra det ene sekund til det andet,' skriver Camilla Cornelius, pressemedarbejder, Danske Spil, i mail til Ekstra Bladet.

Det er i det såkaldte Eurojackpot, der har været dansker-bonus.

De gyldne vindertal:

2, 3, 16, 33, 46,

Stjernetal: 2, 10.

