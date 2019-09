Efterlyst dansk mor vil have sine børn til Brasilien

BELÉM (Ekstra Bladet): Lisbeth Markussen har ikke opgivet at få sine børn tilbage til Brasilien. Det bekræfter hun over for Ekstra Bladet, der møder den 42-årige danske kvinde i storbyen Belém 160 kilometer syd for ækvator.

– Det er en af de ting, vi (Lisbeth Markussen og hendes advokat, red.) skal tale noget mere om. Hvis jeg skal prøve at arbejde på at få børnene tilbage, siger Lisbeth Markussen.

Hun bortførte sommeren 2015 Kristian, Johanne og Sigurd, mens hendes eksmand stod tilbage uden anelse om, hvor de fælles børn var.

En dommer sendte sidste år de tre børn, Kristian, Johanne og Sigurd, tilbage til Danmark. Det skete få dage, efter at deres mor var blevet sat i et brasiliansk kvindefængsel, hvor hun var tilbageholdt i 66 dage.

Danske myndigheder har begæret kvinden udleveret til retsforfølgelse. Det har Højesteret i hovedstaden Brasilia dog for nylig afvist.

Derfor bliver hun ikke udleveret ’Baggrunden for beslutningen er, at børnebortførelse ikke er en forbrydelse i Brasilien, og det er et krav for udlevering, at det, man kræves udleveret for, er en forbrydelse i begge lande,’ forklarer Rico Markussens advokat i Bélem, Brenda Araujo. Selvom Brasilien ikke vil udlevere den 42-årige kvinde til Danmark, kunne man i princippet deportere hende, da hun gennem længere tid opholdt sig illegalt i landet. I stedet har man givet hende opholdstilladelse og det danske pas tilbage. Vis mere Luk

Lisbeth Markussen er varetægtsfængslet in absentia i Danmark og fortsat efterlyst via Interpol.

Lisbeth Markussen i sit brasilianske eksil.

Vi har stadig tid

Der kræver en ny behandling af sagen i Brasilien, hvis Lisbeth Markussen skal have held med sit forehavende.

– Først handler det om, at jeg skal have mit ophold her på plads. Når det er ordnet, må vi snakke om næste skridt. Blandt andet for at jeg i det mindste kan få kontakt til børnene på en eller anden måde.

– Hvordan er mulighederne for at indbringe sagen for en appelret?

– Vi ankede selvfølgelig børnenes udsendelse med det samme, da vi fik mulighed for det, siger Lisbeth Markussen og forklarer, at anken i første omgang blev skudt til hjørne, da hun sad i fængsel, og børnene var sendt til Danmark.

Men nu, hvor hun er på fri fod og hendes udleveringssag afsluttet, er ankesagen atter aktuel for Lisbeth Markussen:

– Her er systemerne lidt anderledes, fordi tingene går langsommere, så vi har stadig tid til at anke, fastslår hun.

Lisbeth Markussen førte i månedsvis videodagbog, mens hun og børnene levede i skjul i Sydamerika. Privatfoto

Bortført for snurrende kameraer Efter årelang strid med sin eksmand forlod Lisbeth Markussen i juli 2015 Danmark med sine tre børn. Påskuddet var en fælles ferie. Hendes sag blev dækket i DR-dokumentaren ’Børn under jorden’. Tv-holdet fulgte børnebortførelsen til Peru, hvor sporet blev koldt. I al hemmelighed rejste mor og børn illegalt ind i Brasilien, hvor de opholdt sig i to et halvt år. I 2017 fandt Ekstra Bladet Lisbeth Markussen og en anden dansk kvinde, Angelina Mathiesen, som ligeledes havde bortført sine børn. De skjulte sig i den brasilianske storby Belém. I marts 2018 blev Lisbeth Markussen fængslet, og hendes tre børn udleveret til Danmark. Efter 66 dage bag tremmer blev Lisbeth Markussen løsladt. For nylig afsagde den brasilianske højesteret en dom, der fastslår, at hun ikke kan udleveres til Danmark. Med denne afgørelse og en opholdstilladelse i Brasilien har hun valgt at blive i landet. Hendes børn er anbragt på et familiecenter på Mors, hvor også faderen, Rico Markussen, bor noget af tiden. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Far lever i frygt

Rico Markussen hastede til Brasilien, da hans ekskone var blevet anholdt og børnene anbragt på et børnehjem i det sydamerikanske land. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rico Markussen gik glip af tre år af sine børns liv, da Lisbeth Markussen forsvandt.

I marts sidste år rejste han til Brasilien i håb om at få dem med hjem. Det lykkedes, og siden har far og børn arbejdet på at lære hinanden at kende igen på et familiecenter i Jylland .

Rico Markussen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at at gå ind i en diskussion om, hvad der eventuelt måtte komme ud af ekskonens bestræbelser på den anden side af jordkloden, men:

– Min frygt for, at hun en dag bortfører børnene igen formindskes ikke ligefrem af den seneste udvikling i Brasilien, siger den 42-årige mand til Ekstra Bladet.

Han er overbevist om, at Lisbeth Markussen fik hjælp, da hun i sin tid bortførte Johanne, Sigurd og Kristian.

– Selvom mit fokus er på børnene, vil jeg ikke lægge skjul på, at det er min allerstørste frygt, at historien gentager sig.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få Midt- og Vestjyllands Politis vurdering af børnenes sikkerhedssituation og konkret svar på, om myndigheden træffer nogen særlige forholdsregler i den forbindelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Morens advokat: Diplomatisk hovedpine

Ekstra Bladet fandt Lisbeth Markussen og en anden dansk kvinde i Brasilien i april 2017.

Lisbeth Markussens danske advokat Poul Hauch Fenger har vanskeligt ved at forestille sig, at Danmark nogensinde ville overveje at sende de danske børn tilbage til Brasilien, selvom det måtte lykkes deres mor at få omgjort rettens beslutning. Blandt andet fordi Brasilien lige har sagt nej til at sende den internationalt efterlyste kvinde hjem:

– Det grænser til en gordisk knude med juridiske, diplomatiske og politiske tråde, som kan være svær at binde op på en for begge lande tilfredsstillende måde. Det kan derfor skabe hovedpine i den diplomatiske relation mellem Brasilien og Danmark, siger advokat Poul Hauch Fenger.

– Især med den præsident og det parlament, der sidder i Brasilia lige nu, lyder det med reference til den kompromisløse og kontroversielle præsident Jair Bolsonaro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Farens advokat: Hun begik en kæmpe fejl

Lisbeth Markussen kan glemme alt om karneval i Brasilien med Kristian, Johanne og Sigurd.

Det vurderer Rico Markussens brasilianske advokat, Brenda Araujo, over for Ekstra Bladet.

’Det var en kæmpe fejltagelse ikke at anke hjemsendelsen af børnene, da hun vidste, hun havde en chance for ikke at blive udleveret (til Danmark, red.). Alligevel undlod hun at appellere dommerens afgørelse’, skriver advokaten i en besked til Ekstra Bladet.

Advokaten medgiver, at ankefristen principielt ikke er udløbet, men at en dommer inden længe vil træffe afgørelse om, at afgørelsen er endelig.

’Jeg kan ikke se, hvordan hun på brasiliansk grund skulle kunne få børnene sendt tilbage fra Danmark. Ingen brasiliansk dommer har hjemmel til at dømme sager om børn uden for Brasilien. Og selvom det skulle lykkes hende at få annulleret afgørelsen, ville hun ikke i praksis kunne få dem sendt tilbage,’ vurderer advokaten, som tilføjer, at det slagsmål skal udkæmpes i Danmark.