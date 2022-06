Efterretningschef med afslørende detaljer

Som et lyn fra en klar himmel kom chefen for Ukraines efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, med afsløringer, som har chokeret de fleste eksperter verden over.

Det sker i et interview med den amerikanske avis USA Today onsdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kyrylo Budanov fortæller, at Ukraine har professionelle spioner i inderkredsen hos præsident Putin. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Spioner i Kreml

Hvorfor Kyrylo Budanov netop nu fortæller militære hemmeligheder offentligt vides ikke, og om det er sandt eller falsk kan ikke bekræftes andre steder fra end Budanov selv.

Men til USA Today fortæller Budanov, at Ukraine skulle have spioner i inderkredsen i Kreml - altså helt inde.

Det skulle nemlig både gælde i den præsidentielle administration, i parlamentet og i flere grene af Moskvas efterretningstjeneste.

Fra disse spioner får Ukraine flere tophemmelige informationer omkring Rusland, og det gør, at Budanov udtaler til USA Today, at Ukraine inden for få måneder vil 'vinde afgørende kampe på slagmarken mod Rusland'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Kyrylo Budanov skulle præsident Putin kun have få år tilbage at leve i. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Putin dødelig syg

Gennem disse spioner skulle Budanov derudover have fået at vide, at præsident Putin lider af 'flere alvorlige sygdomme og har ikke mere end to år tilbage at leve i'.

Hvilke specifikke sygdomme det drejer sig om, kommer Budanov ikke ind på under interviewet.

Putins helbred har dog flere gange været diskuteret offentligt. Blandt andet har eksperter spekuleret i, om invasionen af Ukraine skulle være en af præsidentens sidste store træk.

Men det har ikke været muligt på nogen måder at få det bekræftet fra Russisk side, om Putin virkelig er alvorligt syg.

Putins vilde plastikforvandling: Så meget har han fået lavet