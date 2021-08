Efterretningschef slår alarm: Advarer mod corona-angreb

Den amerikanske efterretningstjeneste er dybt bekymret for den voldsomme retorik fra ekstremister på nettet.

Den har nemlig ifølge Homeland Security nået samme foruroligende hadske niveau, som før angrebet på den amerikanske kongres 6. januar.

Nu advarer efterretningschef John Cohen i et interview med CNN om, at de mange opfordringer til voldelige handlinger på nettet kan blive til virkelighed.

Terroradvarsel

Fredag udsendte Department of Homeland Security en ny terroradvarsel, hvori man ifølge nyhedsbureauet Reuters advarer om, at ekstremister kan bruge de nuværende coronarestriktioner som afsæt til at begå terrorangreb i USA.

'Covid-19-relateret stress har bidraget til øget pres og spænding, som driver flere plots fra indenlandske, voldelige ekstremister, og som kan bidrage til mere vold i år', lyder det blandt andet.

Efterretningschefen uddyber over for CNN, at det er brugen af retorik som 'få galgen frem' og ' vi er nødt til at tage sagen i egen hånd', der i stigende grad bliver observeret blandt ekstreme grupper på nettet, som trækker lignende tråde til før angrebet på Kongressen.

- Det minder meget om det, vi så før 6. januar, fortæller John Cohen og understreger, at man ikke har efterretninger om specifikke terrormål eller datoer.

Trump

Derudover peger John Cohen ligeledes på, at den samme gruppe, som stormede Kongressen, stadig ikke har anerkendt valgresultatet fra november 2020.

Derfor cirkulerer der blandt andet stadig flere konspirationsteorier, som bygger på, at Donald Trump bliver genindsat som præsident i netop august. Sker det ikke inden for de kommende uger, kan det få alvorlige konsekvenser, frygter Cohen.

- Bekymringen fra politimyndighedernes synspunkt er, at alle disse konspirationsteorier på et tidspunkt vil være opbrugt. Og spørgsmålet er, om folk så vil forsøge at ty til vold for at fremme denne usande fortælling, siger han til CNN.