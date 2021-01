Efterskole bortviser to elever efter racisme

Oure Efterskole har bortvist to elever, efter de har udsat en tredje elev for mobning og racisme

Oure Efterskole på Sydfyn undskylder deres håndtering af sagen, som er endt med, at en elev har forladt skolen, fordi eleven har været udsat for racisme og mobning.

- Vi er dybt berørte og tager denne sag meget alvorligt. Vi erkender, at der er foregået mobning og racisme mod en elev, som efterfølgende har valgt at melde sig ud af Oure, siger efterskoleforstander Mette Romer Søborg i en pressemeddelelse.

En fejlvurdering

Efterskolen fortæller, at de har forsøgt at løse konflikten via dialog, men kalder efterfølgende den metode for en fejlvurdering.

- Vi havde til det sidste håbet, at dialog var vejen frem, og at denne ville have hjulpet den forurettede elev. Det kan vi nu se ikke har været en mulighed, og derfor har vi valgt at bortvise de to elever, der har udøvet mobning og racisme, samtidig med at vi undskylder for vores håndtering af sagen, lyder det fra Mette Romer Søborg.

I pressemeddelelsen skriver de videre, at de er blevet bekendt med elevens udmeldelse efter et Facebook-opslag, som elevens mor har skrevet, og at dette har været afgørende for bortvisningen af de to elever.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra elevens mor, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ændrer ordlyd

Ordlyden var noget anderledes, da Oure Efterskole i går skrev på Facebook, at en elev havde valgt at stoppe på skolen. Her skriver de, at eleven 'har følt sig udsat for mobning og racisme'.

I dag lyder beskeden fra skolen klart, at eleven har været udsat for disse ting, ligesom de to elever, som står bag, i dag er blevet bortvist.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra efterskoleforstander Mette Romer Søborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------