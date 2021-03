Efterskole lukker efter smitteudbrud: Knap 600 elever sendt hjem

Knap 600 elever er onsdag blevet sendt hjem, efter at der er opstået smitte på Oure Efterskole på Fyn.

Det oplyser efterskolen på sin hjemmeside.

'Oure Efterskole sender i dag alle elever hjem. Det sker på baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed,' lyder det.

19 smittede

Hele 19 elever er blevet testet positiv, efter at efterskolen slog dørene op for eleverne 15. marts.

Efterskolens forstander, Mette Romer Søborg, fortæller til Ekstra Bladet, at efterskolen har forståelse for styrelsens beslutning.

- Det er mega ærgerligt, primært for vores unge mennesker, men også for vores lærere, som virkelig har nydt det i den halvanden uge, de unge var tilbage, fortæller Mette Romer Søborg.

- Men det har været nogle turbulente dage, hvor vi har måttet sende en masse elever hjem til test, så på den måde er det godt, at vi nu lukker midlertidigt, fortsætter hun.

Den britiske mutation forværrer

- Hvorfor er det ikke lykkedes at holde smitten ude af efterskolen?

- De unge mennesker gør alt, hvad de kan, men de er nok kommet tilbage og har tænkt, at de kunne gøre, som de gjorde i efteråret, før den britiske mutation blev udbredt, siger Mette Romer Søborg.

- Den britiske mutation er markant mere smitsom, og det gør, at eleverne er nødt til at være ekstra opmærksomme. Det er deres egen adfærd, som skal vinde slaget, og jeg er sikker på, at de nu er blevet bevidste om at undgå de ting, man måske kunne gøre i efteråret, men som man bare ikke kan i dag på grund af mutationen. Det kan være sådan noget som at give highfives.

Forstanderen oplyser, at alle skolens elever fik foretaget to PCR-tests, da de kom tilbage til skolen. Ved første omgang tests var alle negative. Men ved anden omgang blev der fundet smitte.

Eleverne forventes at kunne vende tilbage til Oure Efterskole 5. april.