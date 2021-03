Efterskole: Sådan sikrer de eleverne

Når Midtsjællands Efterskole igen slår dørene op for elverne på mandag, bliver det med ugentlige test til både elever og lærere

To ugentlige test.

Det er, hvad de 115 elever på Midtsjællands Efterskole kan forvente, når de på mandag kan vende tilbage på efterskolen i Ny Tolstrup.

Det fortæller efterskolens forstander Christian Haugaard-Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Når de kommer på mandag, skal de medbringe en negativ PCR-test. Herefter bliver de testet to gange om ugen. Det er et ret godt sikkerhedsnet, siger han.

Også lærere og medarbejder kan forvente at blive testet.

- Vi er jo de farlige, fordi vi bevæger os ind og ud af efterskolen. Derfor bliver medarbejderne testet på samme måde.

Der bliver liv og glade dage igen

Tirsdag offentliggjorde regeringen, at alle landets høj- og efterskoler på mandag igen kan åbne efter tre måneders nedlukning.

Officielt: Højskoler og efterskoler genåbner

Christian Haugaard-Jakobsen har svært ved at få armene ned over, at eleverne vender tilbage.

- Vi er overvældende glade. Det er fantastisk, siger han:

- Vi mangler lige at få klargjort de sidste ting, men vi havde godt lugtet lunten om, at det nok blev på mandag, så vi har været i gang med forberedelserne.

Han og efterskolens lærere og medarbejdere har for alvor fået lov til at mærke, hvad de brænder for.

- Der bliver liv og glade dage igen.