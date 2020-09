Efterskole sender alle hjem fra studietur

141 elever og 30 lærere er sendt hjem, efter at en elev på Frøstruphave Efterskole ved Nørre Nebel er konstateret smittet med corona.

Det skriver JydskeVestkysten, ligesom at skolen selv bekræfter det på deres Facebook-side:

'Da eleven havde været på skolen i nogle døgn og deraf sammen med mange, valgte vi at sende alle hjem for at vide os sikre på, at vi - når vi snart åbner skolen igen - har en coronafri skole.'

Hjem fra studietur

Eleven blev konstateret smittet onsdag aften efter at være blevet sendt hjem fra Hamborg, hvor eleven var på studietur.

Ifølge Jydskevestkysten er eleven blevet smittet i Danmark.

Efter smittekonstateringen valgte skolen at afbryde de studieture, der ellers var i gang.

Derfor måtte alle elever transporteres hjem fra henholdsvis Hamborg og Berlin.

Nu kan elever og lærere se frem til at skulle testes to gange, inden de kan vende tilbage til skolen.