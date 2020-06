Efterspørgsel overrasker apotekerne: Folk kommer langvejs fra

De seneste måneder har mange danskere formentlig undret sig over, hvorvidt de har været smittet med coronavirus eller ej. Enten fordi de har haft symptomerne eller været været syge uden at vide det.

Siden onsdag har det været muligt at få svar på netop det spørgsmål ved at få lavet en antistof-test for coronavirus på udvalgte apoteker i landet.

Og efterspørgslen har været stor.

Cirka 1000 tests er der blevet taget på to dage, oplyser Practio, som har godkendt antistoftesten til det danske marked, til Ekstra Bladet.

Testen kan købes uden en henvisning fra lægen, men kan foretages på apotekerne.

Klar på 10 minutter

På Albertslund Apotek kommer kunderne ind, trækker et nummer og får lavet en test. Efter 10 minutter er svaret klar.

- Vi kan sagtens mærke, at folk er nysgerrige efter at se, om de har haft coronavirus og dannet antistoffer. Mange bliver overraskede over, at testen er negativ, fordi de har været så sikre på, at det, de har fejlet, har været corona, fortæller Mia Andersen.

Apotekeren vurderer, at der har været 40-50 personer inde for at få lavet en test.

- Vi havde slet ikke regnet med, at der ville komme så mange, fortæller Mia Andersen.

På Bagsværd Apotek har interessen været så stor, at apoteker Erik Laursen har været nødt til at indføre tidsbestilling, fordi testkøen blev længere og længere.

- Der har været så stor efterspørgsel, at jeg har været nødt til at indføre tidsbestilling. Folk er meget nysgerrige efter at se, om de har været smittet med coronavirus eller ej, fortæller han.

Alene den første dag var 90 personer forbi for at få taget en test.

- Der er nogen, som er kommet fra Næstved for at blive testet,, og vi har også haft nogle, der ringer fra Jylland for at høre, om vi kan sende testen. Men det kan vi ikke. Man skal møde op for at få den foretaget. Og så henviser vi altid til, at den er 97 procent sikker, fortæller Erik Laursen.

Ikke begejstrede

Practio har den seneste halvanden måned undersøgt markedet for antistoftests, før valget faldt på den fra Abacus Medicine, fortæller Jonas Nielsen, der er læge og medstifter virksomheden.

- Vi har kigget på 10 forskellige tests, før vi var tilfredse. Den test, vi bruger, er blevet testet på 17.000 borgere i Spanien. Den er godkendt af et uafhængigt laboratorium i Sverige og af de amerikanske sundhedsmyndigheder. I 97 procent af tilfældene giver den nøjagtigt de samme resultater som en blodprøve hos lægen, siger Jonas Nielsen.

Hos Statens Serum Institut er man dog ikke begejstret for antistoftesten.

Svaret på testen kan nemlig give en falsk tryghed, mener virolog Anders Fomsgaard.

- De hurtige test er ikke lige så nøjagtige som en rigtig blodprøve sendt ind til et rigtigt laboratorium. Der er en høj grad af falsk negative og falsk positive svar. Derfor kan man tro, at man har dannet antistoffer uden reelt at have gjort det, siger Anders Fomsgaard til TV 2.

Han kalder testen for 'underholdning' og mener ikke, at man alene kan stole på testens udfald.

'Alternativet er utryghed'

Jonas Nielsen fra Practio afviser kritikken. Han kalder testen for ‘meget, meget præcis’.

- Det er simpelthen forkert at kalde det underholdning, at danskerne gerne vil have at vide, om de har været smittet med coronavirus eller ej, og der er ikke tale om, at de giver en falsk tryghed. Alternativet er utryghed, og blodprøver hos lægen er meget dyre og mere besværlige, fordi de først skal sendes til et laboratorium. Her får du svar på 10 minutter, lyder det fra Jonas Nielsen.

Ekstra Bladet har dagen igennem forsøgt at få en uddybende kommentar fra virolog Anders Fomsgaard og forelagt ham Jonas Nielsens kritik, men dette har ikke været muligt.

Practio forventer at kunne sælge antistoftestene på 30 apoteker landet over.

Bedre end ingen test

På Bagsværd apotek var der fredag eftermiddag ikke længere lange køer, efter der er blevet indført tidsbestilling til antistoftesten.

- Mit indtryk er, at det har givet lidt mere ro på. Særligt for mine kolleger, der har stået i frontlinjen på pilotprojektet her de seneste to dage. For det var lidt kaotisk i onsdags, fortæller Souschef på Bagsværd apotek, Søren Ringsmose-Pedersen.

Da Ekstra Bladets journalist møder op for at blive testet, er der ikke længere kaotisk på det gamle torv, hvor apoteket ligger.

Stemningen er frisk og munter I køen til at få svar på testen.

- Bare rolig, de måtte kun stikke ni gange for at få nok blod, lød det fra en frisk herre i arbejdstøj, da journalisten begyndte at få lidt sved på panden ved tanken om, at han snart skulle stikkes.

- Men så får du til gengæld lov til at beholde fingeren, lød det kækt fra en ældre herre, der også lige havde været igennem testen.

Resultatet kommer vi tilbage til senere.

Nysgerrighed og klarhed

En ung mand står først i køen til at få svar på om kroppen har dannet antistoffer,

- Jeg vil gerne have taget testen, fordi jeg er nysgerrig på, om jeg har haft corona eller ej. Også i forhold til, hvordan man skal opføre sig blandt andre. Jeg tror nemlig, at jeg har haft det, siger August Rohde Andersen.

August Rohde Andersen troede han havde haft corona. Ifølge antistoftesten, havde han dog ikke dannet nogen antistoffer. Foto: Stine Tidsvilde

Det er dog ikke kun nysgerrighed, der får folk til apoteket denne fredag eftermiddag.

- Det er, fordi jeg er ret sikker på, at jeg har haft covid-19 i slut marts og start april. Men det var helt i starten, hvor kun de kritiske områder blev tilbudt test. Så for at få lidt afklaring, fortæller Mareike Buss, da hun lige er kommet ud efter at have fået taget testen.

Genåbningen af Danmark har også gjort, at flere ønsker og har behov for at blive testet for, om de har dannet antistoffer.

- Jeg var indlagt med vejrtrækningsproblemer lige inden landet lukkede ned. Og så er jeg underviser i sundhedsvæsenet, og på mandag kommer alle eleverne tilbage i skole. Så kunne det være meget rart at vide inden, forklarer Malene Grindsted.

Mareike Buss har været den i hendes familie, der har haft de alvorligste symptomer på Covid-19. Derfor var hun fredag taget på apoteket i Bagsværd, for at få testet om hendes krop har dannet antistoffer. Foto: Stine Tidsvilde

Kender til usikkerheden

På trods af Statens Serum Instituts forbehold for testen, er de fremmødte på Bagsværd apotek glade for at have muligheden.

- Det lyder ikke rigtigt, at den skulle være helt ved siden af, hvis de er korrekte i 97 procent af tilfældene. Jeg vil meget hellere få taget testen, og få den vished det giver, end helt at undvære testen, forklarer August Rohde Andersen.

Sådan ser det ud til, at der er mange, der har det.

- Jeg kan godt forstå, at de melder sådan ud (Statens Serum Institud red.). De har nok nogle andre retningslinjer, og så frygter de vel, at folk vil rende rundt efter de tests. Så det er sådan set fint nok. Jeg vil dog hellere have den afklaring, jeg nu kan få, end slet ingen, konstaterer Mareike Buss.

Hun bakkes op af den næste i køen til at få svar på testen.

- Jeg ved godt, at der usikkerhed omkring resultatet. Det er fint, at de er ude og sige, at den ikke er sikker, for det skal man også vide, så man stadig opfører sig forsigtigt. Men jeg vil føle mig lidt mere sikker, hvis jeg bliver testet positiv for antistoffer, selv om jeg stadig vil tage mine forbehold og holde afstand, forklarer Malene Grindsted.

Malene Grindsted ville ikke være gået på apoteket og fået taget testen, hvis ikke hun havde haft et af symptomerne på coronavirus. Foto: Stine Tidsvilde

- Det gjorde jo slet ikke ondt

Så tilbage til resultatet af Ekstra Bladets udsendtes test.

Først bliver der stillet et par opklarende spørgsmål, inden man får lov til at få taget testen.

- Har du været i kontakt med nogen, der har været testet positiv for corona de sidste 14 dage?

- Har du nogen symptomer på corona eller anden sygdom lige nu?

Hvis svaret er nej til apotekerens spørgsmål, så er vejen ryddet til baglokalet og et styks corona-antistoftest.

Se hele forløbet i billeder herunder:

Farmaceut Søren Ringsmose-Pedersen gør klar til at foretage antistoftesten på Ekstra Bladets journalist. Foto: Stine Tidsvilde

- Så kommer der et lille prik, siger Farmaceut Søren Ringsmose-Pedersen inden han stikker. Foto: Stine Tidsvilde

Blodet opsamles med en lille pincet. Foto: Stine Tidsvilde

Blodet overføres til testen, der er klar ti minutter senere. Foto: Stine Tidsvilde

Hele seancen tager ikke mere end 5 minutter, og på Bagsværd apotek er man i gode hænder hele vejen igennem.

Derefter var der ikke andet at gøre, end at slå tålmodigheden til i ti minutter.

- Gider du komme herover, så har jeg et resultat til dig, lød det bag skranken, da ventetiden var overstået.

- Din test er negativ. Du har ikke dannet nogen antistoffer, var det tydelige resultat på udstyret, der minder mest om en graviditetstest, konstaterede Ekstra Bladets fotograf ved selvsyn.

Svaret på testen får man af en af de søde damer eller herre bag skranken på apoteket. Foto: Stine Tidsvilde