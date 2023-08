Efterspørgslen på olie er rekordhøj

Efterspørgslen på olie ser ud til at nå det højeste niveau nogensinde i 2023.

Det fremgår fredag af en rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

- For 2023 er den globale efterspørgsel på olie samlet set vokset med 2,2 millioner tønder om dagen til 102,2 millioner tønder om dagen, skriver IEA.

En tønde olie er omkring 159 liter olie.

Kina står for 70 procent af den samlede vækst i efterspørgslen.

Det er blandt andet livlig lufttrafik i løbet af sommeren og travl kinesisk produktion, der har været med til at øge efterspørgslen.

Ifølge Reuters var efterspørgslen på olie i juni 103 millioner tønder om dagen. Det ventes at blive overgået og dermed slå rekord i august.

Den høje efterspørgsel falder sammen med, at Saudi-Arabien og Opec+ har nedsat produktionen af olie. Det strammer udbuddet på oliemarkederne yderligere, skriver nyhedsbureauet MarketWire.

Opec+, der ledes af Rusland, er en sammenslutning af Organisationen for Olieeksporterende Lande samt deres allierede.

Samlet står de for 40 procent af verdens olieproduktion.

IEA skriver fredag, at efterspørgslen på olie ventes at falde til et lavere niveau næste år.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har vestlige lande anklaget Opec, der består af 13 medlemslande, for at manipulere oliepriserne og underminere den globale økonomi med høje energipriser.

Opecs medlemmer er Algeriet, Angola, Congo, Gabon, Irak, Iran, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Venezuela og Ækvatorial-Guinea