Eftertragtet hus står stadig tomt - nu fortæller Naturstyrelsen hvorfor

Flere end 900 meldte deres interesse i at leje et hus i Charlottenlund - alligevel står huset fortsat tomt

Da Naturstyrelsen i februar åbnede for en lodtrækning, hvor præmien var, at man kunne få lov at leje den gamle skovløberbolig i Charlottenlund, var interessen enorm.

Flere end 900 smed et lod i puljen, og i marts fandt styrelsen så en vinder, som kunne flytte ind i det nyrenoverede hus i udkanten af skoven og tæt på vandet.

Men fem måneder senere står det attraktive hus fortsat tomt. Og det er der en ganske besynderlig grund til.

Det skriver Villabyerne, som har fået en række henvendelser fra læsere, der undrer sig over, at den nye lejer ikke gør brug af det hus, vedkommende har vundet retten til.

Venter på hvidevarer

Lokalmediet har derfor kontaktet Naturstyrelsen for at få en forklaring. I første omgang lød svaret, at den nye lejer betaler sin husleje, og at styrelsen derfor ikke ville blande sig i, hvordan vedkommende brugte huset.

Efter et par henvendelser mere, fandt Naturstyrelsen frem til den egentlige årsag - nemlig at lejeren endnu ikke er flyttet ind på grund af en lang ventetid på hårde hvidevarer.

Hvilken elektronikforhandler, der lader kunderne vente i op mod fem måneder på en ny opvaskemaskine og en ovn, melder historien intet om.

Men da Naturstyrelsen i sin tid sendte informationer ud om boligen, lød det da også, at huset udlejes uden hårde hvidevarer - med undtagelse af en emhætte - så det kan næppe have været en overraskelse for den nye lejer, at huset skulle opgraderes.

Den eftertragtede bolig på Gyldenlundsvej 1A går under navnet 'Alléhuset'. Der er omtrent 120 kvadratmeter bolig og en grund på 2000 kroner - og det skal lejeren betale 12.500 kroner for om måneden.