Egern går verden rundt: Har rejst 11.000 kilometer

Et lille egern på en stor rejse.

Det er tilfældet for Zippy, som efter at have været blind passager på et skib i tre uger nu også rejser rundt i verdens medier.

Blandt andet skriver BBC og Press and Journal om det lille dyrs sørejse på 11.000 kilometer.

Fra Indien til Skotland

Om Zippy bare trængte til lidt luftforandring eller at se de nordlige breddegrader er ikke til at vide.

I hvert fald blev det lille palmeegern - som også kendes som et tre-stribet egern - opdaget på skibet 'Deep Explorer', der angiveligt er sejlet fra Indien til Skotland.

Egernets eksotiske rejse bød også på en tur gennem Suez-kanalen i Egypten og et stop på Malta, inden det nåede til den skotske havneby Aberdeen.

Tre dages flugt

Skibet, som Zippy benyttede til sin verdenstur, er et støttefartøj, der bruges til at hjælpe dykkere med at arbejde offshore.

Det var besætningen, der kort før ankomsten til Skotland, bemærkede den ekstra passager.

Men Zippy var tilsyneladende ikke interesseret i at afbryde rejsen. I hvert fald tog det besætningen tre dage at fange ham.

Fit og aktiv

Han er nu i hænderne på det skotske dyreinternat The New Arc Wildlife, som på Facebook meddeler, at Zippy har det godt og beskrives som 'meget fit og aktiv'.

'Selvom han oprindeligt var stresset og har overlevet sin tre ugers havrejse fra Indien i rimelig god behold, er Zippy nu faldet til ro og spiser allerede godt', lyder det fra organisationen

De oplyser videre, at opgaven med at finde ham en permanent bolig nu er begyndt.