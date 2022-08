Egon fanget i gakgak-regler: - Det er absurd

Egon Jensen har været i militæret, har hus og familie i Danmark og arbejder til daglig for Mærsk. Men han blev aldrig færdig med folkeskolen, og derfor må han ikke bo her med sin filippinske kæreste

Egon Jensen har været i militæret, har hus og familie i Danmark og arbejder til daglig for Mærsk. Men han blev aldrig færdig med folkeskolen, og derfor må han ikke bo her med sin filippinske kæreste

Egon Jensen er født og opvokset i Danmark. Han taler med jysk dialekt, har tjent i militæret og har arbejdet for Mærsk i årtier. Han er ganske enkelt pæredansk.

Men alt dette er fuldstændig lige meget; Egon kan nemlig ikke bevise over for myndighederne, at han kan sproget, og derfor må hans kæreste ikke bo i Danmark.

- Jeg forstår ikke, at det er det, der skal afgøre, om man 'er dansker', og om man kan få sin kæreste med hertil. Jeg synes, det er absurd, siger 62-årige Egon Jensen.

Egon og kæresten, filippinske Jeraldine, bor i dag i Madrid i Spanien. De flyttede dertil for fire år siden, fordi de ikke kan søge familiesammenføring herhjemme, da de ikke lever op til sprogkravet.

Det skyldes, at Egon gik ud af 9. klasse og altså ikke har papir på, at han kan dansk.

- Jeg forlod skolen for at arbejde. Senere kom jeg i militæret og uddannede mig som skibsmontør, fortæller Egon Jensen.

- Det var meget almindeligt dengang.

Jeraldine gik i gang med at lære dansk, da hun arbejdede i Danmark. Hun og Egon holder det ved lige, til når de en dag forhåbentlig kan komme til Danmark. Privatfoto

Ufravigeligt krav

Egon Jensen og Jeraldine Lara Tanzo mødte hinanden i Danmark, hvor hun arbejdede.

- Så hun har været i Danmark og synes, her er dejligt. Og vi har et hus her, som vi kan bo i og skabe et liv sammen i, siger han.

- Vi elsker hinanden, og vi har besluttet os for, at det skal være os to.

Det er et ufravigeligt krav for at søge om familiesammenføring, at man har bestået en prøve i Dansk 3 - også selvom man er dansker. Har man ikke det, eller kan man ikke finde sit afgangsbevis, er det muligt to gange om året at gå op til en danskprøve.

Egon Jensen har stadig sit hus i Esbjerg, som han og Jeraldine ville kunne bo i. Foto: Astrid Dalum

- Men der er jo en grund til, at jeg gik ud af skolen. Jeg kan godt regne, men jeg kan ikke skrive eller stave, siger Egon Jensen.

- Er der en risiko for, at du simpelthen ikke ville kunne bestå, tror du?

- Ja. Og jeg er nok heller ikke den eneste fra min årgang, der kan have det her problem.

Savner familien

Egon Jensen har en 26-årig søn i Danmark, men det er ikke meget, han får set til sin familie og sine venner. I kraft af sit arbejde hos Mærsk opholder han sig nemlig skiftevis i Spanien, Danmark og Norge.

- Jeg er væk fra alt. Det går mig på, at vi ikke kan være sammen. Hvis vi boede i Danmark, kunne vi jo have et helt andet familieliv, siger han.

Egon Jensen håber, at han og Jeraldine kan komme til at bo i Danmark ved hjælp af den noget mere lempelige EU-lovgivning på området, som gælder, hvis man har boet sammen i et andet EU-land end Danmark. Foto: Astrid Dalum

Egon Jensen har ikke de store forhåbninger om, at loven kan blive ændret, så den når at komme ham til gode. Men:

- Måske er der andre, der ville kunne drage nytte af, hvis tingene blev ændret, siger han.

- Hvis ikke dine stave-evner, hvad burde man så måle folk som dig på i stedet?

- Jamen, hvis jeg kan forsørge os, og jeg opfylder kravet til bolig og så videre, mener jeg, det burde være nok. Lige nu føles det som om, man skærer alle over én kam i stedet for at se på den individuelle sag.

- Det burde gøre en forskel, at du er født i Danmark og er dansker.

Ikke den eneste

Det er ikke første gang, Ekstra Bladet beretter om sprogkravet, og hvordan det spænder ben for helt almindelige danskere. Sidste år fortalte avisen således historien om Bjarne og hans kone, der fik afslag, fordi han ikke kunne bevise, at han godt kan tale dansk.

De mange historier om forelskede danskere, der bliver nægtet af myndighederne at leve i Danmark med deres udenlandske ægtefæller, fik da også den daværende minister på området til at åbne for et opgør med ’åbenlyst skøre regler’.

I begyndelsen af 2022 nedsatte han således et udvalg, der skulle se reglerne efter i sømmene. Men i dag – syv måneder og en ministerrokade siden – er det såkaldte serviceeftersyn stadig ikke afsluttet.

Danske Bjarne Toft Jakobsen blev også ramt af sprogkravet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ekstra Bladet har ad flere omgange forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), blandt andet for at høre, hvorfor arbejdet tager så lang tid.

Han har afvist at stille op og har i stedet sendt et skriftligt svar:

'Jeg kan ikke udtale mig om indholdet af interessentgruppens arbejde, da rapporten (der skal sammenfatte konklusionerne fra arbejdet, red.) stadig er under udarbejdelse. Så snart rapporten foreligger, vil den blive sendt til Folketinget,' skriver ministeren.

'Helt generelt er min tilgang, at lovgivningen skal være stram, men ikke skør. Jeg har med stor interesse læst Ekstra Bladets artikelserie om emnet og vil bestemt ikke afvise, at det kan komme på tale at lave justeringer af reglerne. Derfor ser jeg også frem til at læse rapporten og indkalde til drøftelser med Folketingets øvrige partier'.