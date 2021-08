Egtvedpigen gik også i 'crop top'

Nationalmuseet skulle hilse fra Egtvedpigen og sige, at hun altså også gik med mavebluse

I disse dage går bølgerne højt i diskussionen om mavebluser på skoler.

Det sker efter Vejle Amts Folkeblad kunne fortælle, at Firehøjskolen har forbudt mavebluser eller såkaldte crop tops på skolen.

Det har skabt store diskussioner, om hvorvidt det er passende eller ej for skoleelever at have de korte bluser på. Nu melder Nationalmuseet sig også på banen i diksussionen.

En af Europas ældste crop tops

I et opslag på Facebook skriver de, at Egtvedpigen også bar mavebluse.

Ifølge Nationalmuseet blev forskerne overraskede, da de for 100 år siden udgravede hende - netop på grund af den mavekorte bluse. Da Nationalmuseet i 1920'erne lavede en kopi af dragten, gjorde man blusen længere, så den dækkede maven. Og i 1940erne tegnede de hende med en underkjole på,

Men hun ligger, som hun blev begravet i 1370 f.kr. med mavebluse og det hele. Maveblusen er altså ikke en ny opfindelse.

Gang i debatten

Der er fortsat gang i debatten om mavebluserne. Torsdag 19. august delte kendte kvinder billeder af dem selv i mavebluser i sympati med eleverne på Firehøjskolen i Vejle.

Det er dog ikke alle, som er enige i, at man skal have lov til at gå i mavebluse.

I kommentarer på Facebook, under Ekstra Bladets artikel om de kendtes sympati, skriver en bruger:

'Hvorfor skal en sjette klasse elev overhovedet går i crop tops?'

'Helt enig med dig. De korte bluser er ikke egnet som skolebeklædning'

'8. klasse? altså mine piger skal da helt sikkert heller ikke rende rundt i mavebluser i den alder... forbud hjemmefra'.