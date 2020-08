Egypten: Anholdt for gruppevoldtægt på luksushotel

En gruppe mænd skulle angiveligt have gruppevoldtaget en ung pige på et luksushotel i Kairo i 2014. De er nu beordret anholdt efter en voksende bevægelse på sociale medier

Anklagerne i Egypten har beordret en gruppe mænd anholdt, da de angiveligt skulle have voldtaget en ung pige i 2014.

Det skriver BBC.

Arrestordren falder efter, at en voksende #MeToo bevægelse har taget til i Egypten.

Instagram kontoen Assault Police har siden juli rapporteret om sagen. Fra kontoen lød det, at en gruppe på op til seks rige mænd havde bedøvet og voldtaget kvinden efter en fest på det femstjernede hotel Fairmont Nile City Hotel i Kairo.

Assault Police er en egyptisk Instagram konto, der efter eget udsagn er dedikeret til at kræve retfærdighed for ofre for seksuelle overgreb.

Vedtaget ny lovgivning

I en tidligere sag har Assault Police tvunget offentlighedens lys på en sag, der førte til anholdelsen af en 21-årig tidligere universitetstuderende.

Hundredevis af kvinder har siden stået frem med deres oplevelser af seksuelle overgreb.

Sidste uge vedtog Egypten en ny lov, der gør det lettere for ofre for seksuelle overgreb at stå frem, da de automatisk har ret til anonymitet.

Sagen er nu i gang

Den offentlige anklager påbegyndte sagen tidligere på måneden og har nu beordret anholdelsen af de anklagede mænd.

Det skete, efter de fik tilsendt vidneudsagn om sagen og herefter afhørte det formodede offer og flere vidner.

Arrestordren blev vel modtaget hos det statsdrevne nationale råd for kvinder i Egypten, som i en udmelding skrev, at det havde sendt et beroligende signal af trøst til egyptiske piger og kvinder.