Egypten stopper al flytrafik: 'Tag hjem nu'

Fra torsdag 19. marts klokken 12 vil det frem til 31. marts ikke længere være muligt at flyve ind i eller ud af Egypten.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Ministeriet opfordrer derfor danskere i landet til snarest muligt at undersøge mulighederne for udrejse inden torsdag. Det gælder dog ikke folk med fast bopæl i Egpyten.

Har man tænkt sig at forlade Egypten inden torsdag, bør man indgå tæt dialog med sit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab for at finde mulighed for udrejse inden torsdag, lyder det fra Udenrigsministeriet.