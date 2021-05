Egyptiske fiskere kræver kompensation fra strandet skib i Suez

Egyptiske myndigheder og ejerne af containerskibet 'Ever Given' kan være på vej til at indgå forlig i en sag om kompensation for en massiv trafikprop i Suezkanalen tidligere på året.

Det siger advokater lørdag.

Men samtidig er der opstået en ny sag, hvor egyptiske fiskere kræver kompensation. 'Ever Given' har ifølge fiskerne lukket såkaldt ballastvand ud i kanalen og derved forurenet og påvirket fiskeriet, siger fiskernes fagforening.

Skibet var strandet i Suezkanalen i seks dage i marts, inden det blev trukket fri. I de seks dage blokerede det for al skibstrafik.

Det 400 meter lange skib har siden da været tilbageholdt i Great Bitter Lake - et vandområde langs kanalen - og er altså ikke kommet ud på åbent hav.

Det skyldes en strid om, hvor meget Egypten skal have i erstatning for den trafikprop, 'Ever Given' forårsagede ved sin grundstødning.

En domstol i den egyptiske by Ismailia, der ligger ved kanalen, tog lørdag hul på de første høringer i sagen.

Men sagen blev hurtigt udskudt til næste retsmøde, der er sat til 20. juni. Det skal give de to parters advokater tid til at komme frem til et passende forlig.

De japanske ejere af containerskibet er blevet mødt af et erstatningskrav på 5,7 milliarder kroner af egyptiske myndigheder for at lade skibet sejle.

Ud over den regning, som ejerne af containerskibet kan se frem til, er der nu også dukket endnu et krav op fra fiskerne.

De mener, at skibet har ødelagt meget af fiskeriet i området, kom det frem i løbet af lørdagens høring.

- Vi kræver en midlertidig kompensation, indtil en ekspert har fastslået omfanget af skaden fra skibets grundstødning, siger Abdou Mustafa, der er advokat for fiskernes fagforening.

En forsvarsadvokat for ejerne afviser, at grundstødningen forårsagede forurening.

- Da det skete, kom alle tilsynsmyndigheder om bord på skibet for at bekæmpe enhver potentiel forurening, siger advokaten, Ahmed Abu Shanab.

En lokal domstol har tidligere givet egyptiske myndigheder ret til at tilbageholde skibet.

Den beslutning har ejerne bag anket, men anken blev afvist. Derfor må skibet blive liggende.

Suezkanalen er menneskeskabt og forbinder Middelhavet med Det Røde Hav. Det er den korteste vej mellem Asien og Europa.

Cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge SCA til 1,17 milliarder ton gods.

Sidste år indbragte det Egypten et beløb svarende til lidt over 34 milliarder kroner.