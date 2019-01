Einar måtte ikke komme på plejehjem: Nu bliver hans sag taget op igen

92-årige Einar Flintrups største ønske er at få en plads på et plejehjem - og det vil Helsingør Kommune ikke give ham, til trods for, at han er ensom, næsten blind, og ude af stand til at tage vare på sig selv.

Ensom, efterladt og næsten blind: Einar er dybt ulykkelig

Men dagen efter hans historie kom ud i Helsingør Dagblad og bredte sig som steppebrand i andre, danske medier, tager kommunen sagen op til genvurdering.

Det skriver kommunen i en mail til familiens advokat, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I mailen står, at siden familiens advokat oplyser, at Einar Flintrup har fået det fysisk og psykisk værre siden visitationen sidste år, vil sagen, der er blevet sendt i Ankestyrelsen, bliver trukket tilbage, så den kan blive vurderet igen i kommunen.

- Jeg er da glad for, at sagen er taget ud af Ankestyrelsen, som jeg har opfattet som syltekrukke, og at man nu vil visitere min far igen, siger Jan Flintrup, Einar Flintrups søn.

Det skal der til for at komme på plejehjem Disse kriterier skal være opfyldt: Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.

Du er ikke afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.

Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Besøg på fredag

En visitator fra kommunen kommer på besøg hos Einar fredag 18. januar og vurderer, om Einar Flintrups ønske om at komme på plejehjem skal indstilles til at blive taget op i visitationsudvalget.

- Med den omtale og de reaktioner, der har været, så tror jeg også, at visitatoren kan se, at min far er egnet til at komme på plejehjem, lyder det fra Jan Flintrup.

Herfra er det op til Helsingør Kommunes visitationsudvalg at vurdere, om Einar Flintrup opfylder kravene til at få en plads på et plejehjem - altså om han kan få sit største ønske opfyldt.

Da Einar Flintrup sidste år fik afslag på en plejehjemsplads, gik der 30 dage fra visitationsbesøget til afslaget kom.

Om al den omtale, som sagen har bragt siger Jan Flintrup, at han håber, at det kan hjælpe andre familier i samme situation.

'Uværdig' behandling af Einar: Thyra Frank kaldt i samråd