Ejendomsmægler: Her er markedet styrtdykket

Salget af byggegrunde er styrtdykket i 2022.

Fra januar til april er salget faldet med 60 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det oplyser ejendomsmæglerkæden EDC, der har foretaget en gennemgang af hele markedet, i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Jan Nordmann, der er kommunikationschef i EDC, kalder i pressemeddelelsen ændringen for dramatisk.

- Tallene viser, at appetitten på at bygge nyt er dalet kraftigt i forhold til lysten til at købe et brugt hus. Der ligger ganske vist en del skjulte grundsalg i form af gamle og slidte ejendomme, der sælges som villaer eller fritidshuse udelukkende med henblik på nedrivning, men det er ikke nyt og forklarer ikke de dramatisk ændrede tal, siger Jan Nordmann.

Trods det store dyk i antallet af solgte byggegrunde, så ligger salget af huse i år alligevel over niveauet før coronakrisen.

Årsagen til den voldsomme nedgang i salget af byggegrunde skyldes ifølge EDC to ting.

For det første bliver der udbudt 1000 færre grunde til helårsboliger via ejendomsmæglere sammenlignet med sidste år. Dermed er der en naturlig begrænsning for, hvad mæglerne kan sælge.

For det andet skyldes det travlheden i byggebranchen samt manglen på materialer.

Udfordringerne med materialerne og det lave udbud af arbejdskraft fører til stigende priser, og det afholder mange fra at bygge nye huse, mener Jan Nordmann.