Ejendomsmæglere: Nu stopper festen

Spørger man landets ejendomsmæglere, er der ikke stor uenighed om, hvilken vej udviklingen på boligmarkedet peger.

De kan se tendenserne, og de ved, hvad de plejer at betyde: Et prisfald venter forude.

I april har Dansk Ejendomsmæglerforening foretaget en undersøgelse, som måler mæglernes forventninger til udviklingen i boligpriser fra første kvartal 2022 til første kvartal 2023.

Flest forventer fald

Af undersøgelsens 412 respondenter blandt mæglere fra hele landet forventer 56 procent, at huspriserne i løbet af året vil falde.

10 procent af mæglerne tror, at huspriserne vil stige, mens resten forventer uændrede priser.

Forventningerne til priserne på ejerlejligheder ligger tæt op ad husprisforventningerne.

EDC opfordrer sælgere

Landets største ejendomsmæglerkæde, EDC, har allerede sendt mails ud til alle sælgere, der har haft en bolig til salg i mere end et par uger.

I mailen opfordrer kædens grundlægger, Poul Erik Bech, til at drøfte boligens udbudspris og overveje tilbud under prisen, hvis sådanne kommer.

- Vi har sendt mailen ud, fordi vi tror, at vi ser ind i en situation, hvor vi kommer til at opleve faldende priser. Når man har været med så mange år, som jeg har, så har man oplevet flere gange, at konjunkturerne vender, siger Poul Erik Bech, der grundlagde sin forretning i 1978.

Han kender ikke til noget mere ærgerligt i sit fag, end når en sælger har haft en bolig til salg til eksempelvis fem millioner kroner, en køber byder 4,8, men sælger afviser på grund af kort liggetid.

- Så sker der det, at der kan gå måneder, inden der kommer nye interesserede. Og hvis konjunkturerne samtidig går nedad, ender man måske med at sælge til 4,5 millioner.

Forvarsel om faldende priser

Hos EDC er oplevelsen for tiden, at bankerne nedjusterer, hvad deres kunder må købe bolig for. Nogle, som for en måned eller to siden måtte købe for fire millioner kroner, må måske kun købe for 3,7 millioner nu.

- Når først de ting begynder at dukke op, er det et forvarsel om faldende priser, vurderer Poul Erik Bech.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager et ansvar for at sige, når vi tror, tingene vender.

'Bliver købers marked'

Ejendomsmæglernes egne forventninger til året er ikke taget ud af den blå luft. Tallene for boligmarkedets status taler et tydeligt sprog.

I en ny analyse fra Home og Danske Bank kan man se, at både antallet af fremvisninger og salg bliver færre. Ikke kun i forhold til sidste år på samme tid, også sammenlignet med marts og april i år.

Om analysen siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom og chefanalytiker hos Danske Bank:

- Vi har været i en periode, hvor det virkelig har været sælgers marked. For et år siden kunne man sætte noget til salg, som blev solgt rekordhurtigt og til rekordhøj pris. Nu bevæger vi os mere hen imod, at det bliver købers marked.

Samme tendens

Hos EDC kan man også konstatere nedgang i antallet af fremvisninger og salg, når man sammenligner april 2022 med samme måned i 2021 - og ikke nogen lille nedgang. Salget alene har hos EDC haft en nedgang på 29 procent.

Nybolig genkender tendensen med, at antallet af fremvisninger og salg er lavere end sidste år, som kædens pressechef, Alexander Falck Winther, dog beskriver som ”et exceptionelt rekordår”. Generelt er Nybolig forsigtig med at spå om nedgang i boligmarkedet.

- Det er rigtigt, at der er lidt mere roligt nu sammenlignet med sidste år. Men kigger vi med lys bagudrettet også før corona, vil man stadig sige, at der er mere run på nu end i årene 2016-2019, siger han.

Stadig fart på

Hos Danske Bank og Home taler man dog heller ikke om et sløvt boligmarked. Der er stadig fart på - men markedet begynder at normalisere sig.

- Det handler både om, at udbuddet er blevet lidt større end for et år siden, da husene blev revet væk, og om, at vi ikke længere har så meget tid til at kigge på boliger som under nedlukningerne, siger chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen.

- Men det handler i høj grad også om økonomi. Det er blevet dyrere at købe den samme bolig, for boligpriserne er ikke faldet, til gengæld er renterne steget, siger hun.

Afventer

Selv om renternes udvikling er en vigtig faktor for boligmarkedets udvikling, har priserne ikke rykket synderligt på sig i nedadgående retning - endnu. Tværtimod.

Ser man udviklingen over samme 12 måneder, er priserne steget - for huse med 8,9 procent og for ejerlejligheder med 3,4 procent, viser tal fra Home.

Det billede bekræftes af data fra Boligsiden, hvor kvadratmeterpriserne sammenlagt steg med otte procent fra marts 2021 til marts 2022. Den seneste måneds tid har priserne dog stået mere stille.

- I de større byer ser vi stadig stigninger i boligpriser. Det hænger sammen med, at boligudbuddet stadig er lavt, siger Alexander Falck Winther fra Nybolig.

Han forventer - som et mindretal af mæglere - at boligmarkedet snart stabiliserer sig for resten af året. Forventningen i Danske Bank er derimod - som blandt flertallet af mæglere - at priserne i flere dele af landet vil falde nu.

- Simpelthen på grund af de stigende renter, siger Louise Aggerstrøm Hansen.