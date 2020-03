Ejendomsmatador: I slipper for huslejen

En af Esbjergs største ejendomsmatadorer, familien Villemoes, giver nu sine hårdt pressede lejere en økonomisk håndsrækning, skriver jv.dk.

Familien Villemoes har besluttet at give lejerne huslejefritagelse i en periode.

Der er i første omgang tale om hjælp til de hårdt ramte lejere indenfor hotel- og restaurationsbranchen samt detailhandlen i byen.

Alle må bidrage

- Vi er fuldstændig klar over situationens alvor, og vi vil gerne vise vores værd og gøre noget for vores lejere og byen. Vi vurderer, at det er nu, at alle må bidrage med det, de kan, så vi kan få så mange som muligt med ud på den anden side, siger Christian Villemoes til jv.dk.

Familien Villemoes ønsker ikke at oplyse, hvor meget huslejefritagelserne på sigt vil koste firmaet.

Også andre lejere i økonomisk bekneb på grund af krisen vil blive vurderet.