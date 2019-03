Ejer af vildt Flintstone-hus bliver sagsøgt

Er det en god idé at have have fyldt op med dinosaurusser og have et skilt, hvor der står 'Yabba Dabba Doo' ude foran sit i forvejen særprægede hus?

Det mener en husejer i Hillsborough i det nordlige Californien, men det er byen langt fra enig i.

De har nemlig besluttet at sagsøge ejeren af områdets kendte 'Flintstone-hus' for den noget særprægede udsmykning, som ellers passer til husets noget specielle udseende.

Det skriver San Fransisco Chronicle.

Huset i sig selv har byen lært at affinde sig med, men da den nye ejer, Florence Fang, købte huset i 2017 og tilføjede udsmykningen udenfor, blev det for meget.

Ifølge stævningen har Fang føjet udsmykningen til uden de nødvendige tilladelser, hvormed hun 'skaber en meget synlig torn i øjet, som ikke passer til lokalområdets standarder'.

Området i Hillsborough er kendt for at være særdeles eksklusivt, hvorfor det altså ikke behager de øvrige beboere med det noget specielle hus.

Koster 18 millioner

Ud over de specielle figurer, har Fang ifølge stævningen opført en væg, nogle trin, søjler, låger , en parkeringsplads samt en veranda til sociale sammenkomster. Flere af tilføjelserne har ifølge byens advokat, Mark Hudak, ført til 'livsfarlige sikkerhedsrisici, som bør rettes omgående for at beskytte ejendommens gæster'.

Det specielle hus, der i den grad deler vandene, blev opført i midten af 1970'erne ved at sprøjte cement på et trådnet og stålkonstruktioner. Det kan ses fra motorvejen Interstate 280 og har udsigt ud over søen Crystal Springs Reservoir.

Det ikoniske hus kostede angiveligt Florence Fang 2,8 millioner dollars, svarende til knap 18,5 millioner kroner. Oprindeligt var huset udbudt til 4,2 millioner dollars. Indvendig byder det blandt andet på spise- og dagligstue, to badeværelser og tre store soveværelser på de i alt 297 kvadratmeter.

Florence Fang måtte ifølge The Guardian sidste år betale en bøde på 200 dollars for ikke at lytte til krav om at fjerne de nye udsmygninger, men hun har altså alligevel valgt at lade dem blive.

- Jeg synes, dinosaurerne er smukke. De får alle til at smile og skal blive, lyder det ifølge AP fra hendes barnebarn i en udtalelse.