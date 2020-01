Ejer droppede husky fordi den så 'mærkelig' ud

Jubilee leder efter et nyt hjem

Jubilee, en fire år gammel husky, bor lige nu på shelteret Husky House i New Jersey i USA.

Ifølge et opslag, shelteret tidligere på ugen lagde ud om den unge hunhunds baggrund, har den allerede været hos dem længe. Inden da havde Jubilee boet hos en avler, som ikke mente, at han kunne sælge den, fordi den så for 'mærkelig' ud.

'Huskyer ser majestætiske ud, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke ser ud som dem', skriver Husky House i opslaget, der er formuleret som om Jubilee selv har skrevet det.

'Jeg ville ønske, jeg var smuk, så nogen ville have mig som deres hund', lyder det videre i opslaget, som på få dage er gået viralt på Facebook.

I kommentarerne vælter det ind med kommentarer om, hvor sød Jubilee ser ud med sit specielle og unikke 'ansigtsudtryk'.

På Facebook har Husky House efterfølgende delt flere artikler, der er blevet skrevet om Jubilee, som fortsat leder efter et nyt hjem hos en kærlig familie.