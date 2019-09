Ejer efter tyveri af 31 slanger: - Mit hjerte blev revet itu

Ejeren af de 31 pytonslanger, der er blevet stjålet af ukendte gerningsmænd, kunne ikke tro sine egne øjne, da han så et åbentstående vindue i sit hus.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han var i gang med at flytte med en kammerat. Og da han vendte hjem tirsdag omkring frokosttid, fik han netop øje på vinduet:

- Jeg vidste, at den var helt gal, da jeg så køkkenvinduet stå på vid gab. Det var ligesom om, at mit hjerte blev revet itu. Jeg vidste bare, at nogen havde været derinde. Hvem fanden kan finde på at gøre sådan noget?, spørger den berørte ejer.

Han vil ikke stå frem med navn, men Ekstra Bladet er bekendt med hans identitet.

Han har ingen idé om, hvem der står bag tyveriet. Han spår, at det ligeså vel kan være et 'bestilt arbejde'. Ifølge ejeren har de stjålne slanger en værdi mellem 100.000-130.000 kroner.

Han udlodder en dusør på 10.000 kroner, hvis slangerne bliver fundet i god behold.

Han fortæller dog, at en ukendt bil har holdt meget på den anden side af gaden ved huset:

- Jeg har studset over en bil, der har kredset meget her i kvarteret på det seneste. Jeg ved ikke, hvorfor den har holdt der. Men jeg har i hvert fald lagt mærke til, at den har holdt ca. 5-10 minutter ude foran et par gange i løbet af ugen.

En af de få slanger indbrudstyvene ikke fik med. I alt fik ejeren stjålet 31 slange. Foto: Per Rasmussen

Han er ikke kun frustreret over, at fremmede har været i hans hjem, men også 'hunderæd' for, at slangerne kommer til at dø:

- Slangerne lever under nogle helt særlige forhold. Hvis de ikke får den rigtig luftfugtighed, temperatur og mad, så er det bare et spørgsmål om tid, før de dør. Det er jeg hunderæd for.

De 31 slanger er af racen kongepyton og træpyton.

Alle kvælerslanger er omfattet af den internationale lovgivning om beskyttelse af dyr (CITES), og man skal derfor altid kunne dokumentere deres lovlige oprindelse. Derfor er slangerne pt. 'værdiløse':

- Man skal være indehaver af et oprettelsesbevis for at eje den type af slanger. Og hvis man ikke har det, er det meget muligt, at slangerne bliver handlet på det sorte marked.

Sydsjællands og Lolland-Falsters vil meget gerne i kontakt med folk, der har fået tilbudt at købe slanger på det seneste.