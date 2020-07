Ejere af Ruths Hotel i skattely

Ruths Hotel: - Man kan altid spekulere i motiverne

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Ruths Hotels direktør Tom Boye, men han har grundet uge 29-travlhed i stedet fået hotellets advokat Søren Ehlert til at svare skriftligt på vores spørgsmål.

Han forklarer i en mail, at den overordnede struktur bag hotellet har været sådan i mange år siden grundlæggeren G4S-rigmanden Jørgen Philip-Sørensens død i 2010.

Ruths Hotel har i de seneste 15 år været ledet af en bestyrelse med fire danske medlemmer og to engelske medlemmer, hvoraf den ene er efterkommer efter familien, skriver advokaten. Ingen af disse er identiske med de 15, der i CVR-registeret står som de reelle ejere.

- Hvorfor har de fleste af hotellets reelle ejere adresser på øerne Jersey og Guernsey, der er kendte skattely?

- Årsagen til registreringen af de reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er, at Ruths Hotel ultimativt er ejet af en fond og derfor anses de reelle ejere for at være bestyrelsesmedlemmerne i denne fond. Det er en sædvanlig registrering for fonde – også danske fonde.

- Politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke Lars Koch udtaler om jeres ejerstruktur: ’Det er måske lavet kompliceret, fordi det gør det svært at gennemskue, og dermed gør det lettere at undgå at komme til at betale skat.’ Hvad er Ruths Hotels kommentar til det?

- Man kan altid spekulere i motiverne. I Ruths Hotels tilfælde har den overordnet struktur været den samme i adskillige år, men man er i gang med en forenkling af administrative grunde.