Ejere af ulovlig luksusvilla skider på reglerne: Intet incitament til at overholde loven

Ejerne af en ulovlig luksusvilla i Skødstrup ved Aarhus er blevet dømt til at betale tvangsbøder. Men bøderne er ikke blevet indkrævet på grund af at dårligt it-system, og de giver intet incitament til at overholde loven. Nu går Rigspolitiet ind i sagen

De har fået påbud på påbud og er blevet dømt ved Retten i Aarhus.

Ejerne af en luksusvilla ved Skødstrup i Aarhus har opført villaen ulovligt, hvilket de gentagne gange har fået at vide. Villaen er ulovlig, fordi fundamentet til huset er blevet bygget for højt.

Ejerne blev dømt i 2017 til at betale tvangsbøder på 500 kroner om ugen, til tingene er i orden.

Men indrivelsessytemet, der skulle sikre, at ejerne af luksusvillaen betalte bøderne, fungerede ikke.

Det er langt fra første gang, at de danske myndigheder har problemer med inddrivelse af gæld, men nu har skatteminister Morten Bødskov(S) sendt problemerne med inddrivelse af tvangsbøder videre til Rigspolitiet.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Hidtil har det været Politiets Administrative Center, PAC, der har forsøgt at hive småbøderne hjem, men nu har Rigspolitiet sendt alle bøderne videre til Gældststyrelsen.

Styrelsen har netop søsat et nyt inddrivelsessystem, efter det gamle havde store problemer med netop at inddrive gæld.

Advokat: Intet incitament til at overholde

Men selv om der nu bliver brugt massere af krudt på at hive bøderne hjem, så er de af en så beskeden størrelse, at det slet ikke giver noget incitament til, at ejerne af huset skal overholde loven.

- Det er klart, at med en bøde på 500 kroner om ugen, er der intet incitament til, at de skal overholde loven. Det skal være meget højere, siger boligadvokat Jesper Håkonsson fra Jensen Advokatfirma til Ekstra Bladet.

Advokaten henviser til, at udgifterne forbundet med at rive boligen ned og bygge den igen lovligt, formentligt overstiger tvangsbøderne med længder.

Men ejerne, der nu må kalkulere med at betale 2000 kroner ekstra om måneden, hvis altså inddrivelsessytemet fungerer, får til gengæld svært ved at sælge huset igen, vurderer advokaten.

- De kommer til at mærke det, hvis de skal sælge huset, siger han til Ekstra Bladet.

Men det skal de måske heller ikke lige forløbigt.

Ejerne købte grunden i 2014 for 1,3 mio. kroner, og i 2019 stod den spritnye villa klar.