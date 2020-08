Eklatant mundbinds-bommert

I FDM må man sidde med røde ører.

Man har nemlig via FDM-shoppen solgt mundbind til danskerne, hvor der ordret står, at 'de ikke beskytter mod virus eller bakterier.'

Noget, som der ellers blevet reklameret for i shoppen. Her blev de beskrevet som 'CE-certificeret.'

Men det var mundbindene heller ikke.

Foto: Privat

Læser fik ret

En årvågen læser henvendte sig til Ekstra Bladet, da han læste på indpakningen, at de faktisk ikke virkede mod coronavirus, som de ellers skal beskytte imod.

- Jeg skal til Bornholm, så jeg havde derfor købt en pakke, da man jo skal have det på på færgen, siger læseren Michael Tempel til Ekstra Bladet.

Og Michael Tempel fik ret i sine bange anelser om, at mundbindene ikke kunne bruges.

Væk fra hylderne

For mandag aften rev FDM mundbindene væk fra online-butikken.

'Det er desværre korrekt, at en række kunder, i alt 89, ved en fejl har modtaget mundbind, der ikke lever op til CE-godkendelsen, som det ellers fremgår af produktbeskrivelsen på FDMshop.dk. Det skyldes, at vi ved en fejl har modtaget andre mundbind, end dem vi oprindeligt havde bestilt hos vores leverandør. Det er vi naturligvis ærgerlige over,' forklarer områdechef for FDMshop.dk Flemming Søndergaard i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi blev selv mandag eftermiddag opmærksomme på fejlen, hvorefter vi straks fjernede produktet fra FDMshop.dk. Vi er allerede i gang med at kontakte alle kunder og beklage. Vi har allerede pakket og afsender i dag de rigtige mundbind til alle 89 kunder. De skulle gerne modtage dem i morgen onsdag.'

Smid dem ud

Har man fået fat i et af de ubrugelige mundbind, opfordres der til, at man kasserer dem.

'Det er helt afgørende for FDM, at vores produkter lever op til myndighedernes krav. Derfor har vi stillet som betingelse til vores leverandør, at mundbindene i FDMshop.dk lever op til Lægemiddelstyrelsens krav (herunder CE-godkendelse m.m.),' lyder det videre fra Søndergaard, der forklarer, at man har øget kontrollen.

'Derfor har vi også forud for vores ordre haft en egen kontrol af produktet for at sikre, at det lever op til alle kravene fra Lægemiddelstyrelsen. Det til trods modtog vi som nævnt en fejlagtig forsendelse, hvoraf 89 pakker altså nåede at blive afsendt. Det kan vi kun beklage.'