Eks-advokat: Trump frygter fængslet

Donald Trump er sandsynligvis bange for, at han kan blive den første amerikanske præsident, der efter sin tid i Det Hvide Hus ryger bag tremmer for skattesvig.

Det siger Michael Cohen, der tidligere var Trumps private advokat, til New York Daily News.

Udtalelsen kommer i kølvandet på The New York Times' afsløring af, at Trump i 2016 og 2017 kun betalte 750 dollar (4800 kroner) i indkomstskat om året, og at han inden da ikke betalte indkomstskat i 10 ud af 15 år.

Ifølge Michael Cohen bakker avisens historie om Trumps selvangivelser op om Cohens påstand om, at Trump i løbet af sin karriere har begået forskellige former for skattesnyd.

Omtumlet og forvirret

- Baseret på det, jeg ved, og det, der nu er kommet frem, så kan han snart blive den første siddende præsident, der sendes direkte fra Det Hvide Hus i fængsel, skriver Cohen i en besked til New York Daily News.

Særskilte efterforskninger af Donald Trumps økonomi er blevet iværksat af statsadvokaten i New York Letitia James og distriktsadvokaten på Manhattan Cy Vance Jr.

Michael Cohen siger, at han ikke er i tvivl om, at præsidenten har begået skattesvindel.

- Trumps kropssprog er et tydeligt tegn på, hvad der foregår inde i hans hoved.

- Han ser omtumlet, forvirret og tabt ud, fordi han ikke kan give noget legitimt svar, der kan rydde op i dette skatterod, siger Cohen.

I første omgang betegnede Trump historien fra The New York Times som 'fake news'.

Lidt gæld

Senere skrev han på Twitter, at han har betalt 'mange millioner dollar i skat'.

Ifølge Trump har han haft mulighed for afskrivninger, som kan trækkes fra i skat, og andre skattefradrag.

Samtidig peger præsidenten på, at han har haft en relativt lav gæld i forhold til den samlede værdi af sine virksomheder.

- Jeg betalte mange millioner dollar i skat, men jeg havde som alle andre ret til afskrivninger og skattefradrag. Jeg har ekstremt lidt gæld i forhold til værdien af aktiverne, skrev Trump på Twitter mandag.

En pralrøv

Den norske avis VG har bedt professor og ekspert i skatteret Ole Gjems-Onstad pløje igennem de mange dokumenter med skatteoplysninger, som New York Times har offentliggjort.

Professoren siger til avisen, at det Trump har gjort ikke er 'så forfærdeligt rent skattemæssigt'.

-Alle i USA har travlt med skatteplanlægning på en langt hårdere måde end vi er vant til, siger professoren.

Donald Trump har trukket en lang række private udgifter fra gennem de sidste mange år. Og det er årsagen til, at han stort set ikke betaler indkomstskat. Udgifter til frisør, privatfly og fritidsejendomme er blandt nogle af de poster, som Trump har trukket fra.

Men den helt store grund til den manglende skat er ifølge Ole Gjems-Onstad, at Donald Trump slet ikke er den store forretningsmand, som han bryster sig selv af.

Donald Trump har gennem årene lidt store og vedvarende tab på de firmaer, som han selv ejer og driver.

Professoren betegner Donald Trump som en regulær pralrøv, der slet ikke er så dygtig rent forretningsmæssigt, som han gerne vil give udtryk for.