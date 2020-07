Eks-borgmester køber fransk drømme-slot

- Selvfølgelig har vi da kriller i maven. Men det er en positiv kriller. Vi glæder os vildt meget til det her. Det er jo en drøm. Og jeg har altid haft det sådan, at drømme skal leves ud. Man skal ikke bare tale om dem.

53-årige Søren P. Rasmussen, der er tidligere borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, sætter 31. juli kursen mod Normandiet i Frankrig.

Her købte han for tre år siden - sammen med sin mand Klaus Bentin - et drømmeslot. Eller et chateau, som man siger på de kanter.

Nu skal eksborgmesteren begynde et helt nyt liv i det franske.

- Slottet skal være vores bolig. Men vi har indrettet det, så vi kan drive et 'high-end' bed & breakfast med morgenmad, fortæller Søren P. Rasmussen til Ekstra Bladet.

Eksborgmester Søren P. Rasmussen i fuld gang med at istandsætte slottet. Privatfoto

Gennem de seneste tre år har parret sammen med lokale håndværkere og venner sat slottet i stand.

FAKTA OM SLOTTET Selve slottet er på 1.200 kvadratmeter. Hertil kommer en selvstændig gartnerbolig. Der hører også staldbygninger, garager, drivhuse og et orangeri til stedet. Slottet ligger tæt på byen Bagnoles de L'Oraine og 350 kilometer fra Paris.

- Det har været hårdt arbejde og der skal stadig bruges masser af knofedt. Men det er dejligt, at man kan se resultatet af ens arbejde lige med det samme. Sådan er det jo ikke altid i politik, fastslår den tidligere Venstre-borgmester.

Søren P. Rasmussen og Klaus Bentin er ikke uvant med slotte. Her er parret gæster ved dronning Margrethes 70 års fødselsdag. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Var ejet af borgmester

Chateau du Gué aux Biches kan dateres tilbage til middelalderen. Siden har det dog undergået en række ombygninger. Den seneste store ombygning fandt sted i 1907, hvor den lokale borgmester ejede den smukke bygning.

Privatfoto

- Ja, nu kommer der så en borgmester mere ind. Men jeg skal bestemt ikke drive politik på stedet, griner Søren P. Rasmussen.

Det bliver primært ham, der skal drive bed & breakfast på stedet.

Klaus Bentin,56, skal arbejde i den finansielle sektor i Frankrig.

Slottet ligger lige op til en storstilet naturpark og kun 100 kilometer fra Omaha Beach, hvor den store invasion i 1944 fandt sted.

Privatfoto

Prisen hemmelig

- Der er masser af historie knyttet til slottet. På dørene på 2. sal er der skrevet en række tyske navne. Det viser sig, at tyske soldater under 2. Verdenskrig var indkvarteret her på slottet. Også den kendte, franske forfatter Alexandre Dumas har boet der, fortæller Søren P. Rasmussen.

Parret har bestræbt sig på at renovere slottet, så det fremstår så originalt som overhovedet muligt.

- Vi købte slottet med alt inventar, fortæller Søren P. Rasmussen.

Købsprisen er ikke officiel.

- Men jeg kan sige så meget, at det har kostet nogenlunde det samme, som et godt sommerhus koster i Danmark. Hertil skal vi så lægge udgifterne til renoveringen.

Privatfoto

Åbner til februar

Bed & Breakfast åbner først til februar næste år.

- Vi er blevet noget forsinket af coronakrisen. Heldigvis er vores område slet ikke ramt af virussen.

Privatfoto

Det er uklart, om parret agter at blive boende i Frankrig resten af livet, eller om der allerede er en tidshorisont for, hvornår det franske eventyr skal ophøre.

- Det er slet ikke noget, der er i vores tanker. Der kan selvfølgelig ske noget, som kan gøre det nødvendigt at vende hjem. Men som sagt realiserer vi vores drøm nu, og det er her vores fokus ligger.

Vi har mange venner og familie i Danmark. Men min erfaring er, at man ofte kommer tættere på hinanden, når den ene part er udenlands, siger Søren P. Rasmussen.