Eks-efterretningsmand ved høring: USA er i besiddelse af UFO'er

Spørgsmålet om, hvorvidt der er liv i Rummet, og om den amerikanske regering skjuler beviser herpå, har onsdag været omdrejningspunktet for en høring i Kongressen i Washington D.C.

Her har den tidligere efterretningsmand David Grusch forklaret, at USA's regering efter hans overbevisning skjuler oplysninger om UFO'er - ikke bare for amerikanerne, men også for Kongressen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Faktisk er David Grusch overbevist om, at den amerikanske regering er i besiddelse af UFO'er - eller UAP'er, som de uforklarlige objekter fra Rummet også benævnes.

Og den viden har han fra sit arbejde som leder for en UAP-undersøgelse, der blev iværksat af USA's forsvarsministerium.

Sine oplysninger har han fra 'troværdige personer', som i mange år har gjort tjeneste for USA, siger David Grusch.

- Mange af dem har delt overbevisende beviser i form af fotografier, officiel dokumentation og klassificerede mundtlige vidneudsagn, lød det fra David Grusch, da han vidnede i høringen.

Han har dog ikke selv set UAP'erne.

Ifølge den britiske avis The Guardian fortalte Grusch desuden under høringen, at der er fundet 'ikke-menneskelige' væsner på Jorden.

USA er ikke bare i besiddelse af UAP'er. USA har også haft egentlige programmer, hvor de mystiske objekter er blevet gransket, mener Grusch. Og de programmer har strakt sig over flere årtier.

Nærmere bestemt har USA indsamlet vrag og vragdele fra UAP'er, som er forulykket. Man har derefter undersøgt teknikken bag dem og forsøgt at gennemskue, hvordan de virker.

UAP er en forkortelse for 'unidentified anomalous pheonomenon' - uidentificerede unormale fænomener.

Flere gange under høringen, måtte Grusch afvise at svare på de amerikanske politikeres spørgsmål. Det gjorde han med henvisning til, at visse oplysninger er 'klassificerede' - altså fortrolige - og ikke kan gives i offentligheden.

David Grusch var ikke det eneste indkaldte vidne. Men han er den, som har fået mest opmærksomhed op til høringen.

Da det amerikanske forsvarsministeriums UAP-undersøgelse var afsluttet, gik han - som leder af undersøgelsen - til Kongressen med de oplysninger, som han og hans kolleger var kommet i besiddelse af.

Men ifølge Grusch mødte han omfattende modstand i Kongressen.

Undersøgelsen fandt ifølge hans oplysninger frem til, at USA er i besiddelse af et 'intakt og et delvist intakt' fremmed fartøj.

Efter 14 år forlod Grusch i april sit job i den amerikanske efterretningstjeneste.

Også David Fravor og Ryan Graves, der begge er tidligere jagerpiloter i flåden, var indkaldt som vidner ved høringen onsdag.