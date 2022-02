Eks-minister droppede tech-dronning: Alarmklokkerne ringede

Mystisk forretning: Tidligere undervisningsminister for LA Merete Riisager blev præsenteret som nyt bestyrelsesmedlem i Canopylab af stifteren Sahra-Josephine Hjorth. Men Riisager trak sig på grund af uklarheder om selskabets økonomi

Billedet af næstformanden for DI Digital, Sahra-Josephine Hjorth, som stjerneskuddet på den danske iværksætterhimmel begynder for alvor at krakelere.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) i november 2020 blev præsenteret som nyt bestyrelsesmedlem i Canopylab, som ifølge stifter og direktør Sahra-Josephine Hjorth skal være 6,5 milliarder kroner værd om få år.

Et scoop for Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab, der står bag en banebrydende, online læringsplatform, som ifølge iværksætteren skulle være baseret på kunstig intelligens.

Men samarbejdet blev aldrig til noget, fordi alarmklokkerne ringede hos eks-ministeren, og hun blev aldrig officielt registret som bestyrelsesmedlem.

- Når jeg skal ind og være medansvarlig for noget, så vil jeg vide, hvordan tingene hænger sammen. Og der var simpelthen for mange informationer her, der ikke hang sammen. Så derfor hoppede jeg fra, siger hun til Ekstra Bladet

- Hvad var det, der ikke hang sammen?

- Det var, hvordan forretningen var skruet sammen. Der var for mange hvide pletter i forhold til indtægter og udgifter, og hvordan hele forretningen var skruet sammen.

En række kilder med kendskab til Canopylab bekræfter den tidligere ministers opfattelse af forretningsgangen hos virksomheden. Desuden afslører oplysninger fra Erhvervsstyrelsen en nylig konkurs i hendes personlige holdingselskab, regnskabsrod, forkert momsindberetning og millionunderskud.

Her fortæller Sahra-Josephine Hjorth på sin profil på den banebrydende online læringsplatform, at Merete Riisager kom i bestyrelsen. Det kom hun dog aldrig. Foto: Skærmbillede

Nyheden om, at Merete Riisager skulle være bestyrelsesmedlem i det, som Sahra-Josephine Hjorth tror kan blive det nye Google, ligger stadig på tech-dronningens profil på Canopylabs såkaldte læringsplatform, der samlet skulle have over en million brugere verden over.

Alligevel viser en gennemgang af hendes profil på platformen, at det ofte er medarbejdere hos Canopylab, der sparsomt interagerer med hendes opslag.

Ekstra Bladet har senest kunnet afsløre, at der lige nu sker en voldsom oprydning på internet, hvor luftige påstande om samarbejder med giganter som Google, Samsung og IBM på mystisk vis forsvinder fra internettet.

Desuden fremgår hendes falske titel som ph.d. ikke længere på diverse hjemmesider og databaser.

Merete Riisager med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, da hun var undervisningsminister. I dag er hun direktør i Dansk Svømmeunion. Foto: Jens Dresling

Mystiske kundeforhold

Ifølge Sahra-Josephine Hjorth har Canopylab mere end 200 virksomheder og uddannelsesinstitutioner som kunder. Men deres identitet er en forretningshemmelighed, har hun fortalt til Ekstra Bladet.

Canopylab markedsfører sig ellers med kunder og virksomheder, der for længst har afsluttet samarbejdet med virksomheden - og som kun har givet meget begrænsede penge i kassen eller har været helt pro bono. Dem må offentligheden godt kende navnet på.

Aalborg Universitet oplyser til Ekstra Bladet, at man i starten af februar har fjernet et portræt om hende og hendes ph.d., da man fandt ud af, at hun ikke havde ph.d. Portrættet har ligget på hjemmesiden siden 2018.

'AAU Phd blev gjort opmærksom på i forbindelse med en gennemgang af siden, at det fejlagtigt fremgik, at hun havde en ph.d.-grad.,' oplyser Nina Schjoldager kontraktchef på Aalborg Universitet.

Det var ellers et ekspertpanel ved samme universitet, der netop havde afvist hendes ph.d.

I portrættet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at hun har samarbejdet med nogle af Danmarks største virksomheder, men hvilke danske erhvervsgiganter, der har været i folden hos Sahra-Josephine Hjorth, forbliver en hemmelighed.

For Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Sahra-Josephine Hjorth, og hun heller ikke svaret på en lang række spørgsmål på mail.