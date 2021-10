Eks-politikvinde dømt for seksdobbelt drab på familie og kæreste

Det var for at høste livsforsikringer og begravelsespenge, at en nu 46-årig tidligere politikvinde mellem 2012 og 2018 slog seks af sine nærmeste ihjel.

Sagen, der har rystet hele Sydafrika, har endelig fået en ende, efter Nomia Rosemary Ndlovu fredag blev dømt skyldig for alle seks drab.

Det skriver det sydafrikanske medie TimesLIVE, der kalder hende 'dræber-betjenten'.

Ofrene er den tidligere politibetjents kæreste, søster, fætter, niece og to nevøer.

Hun blev også dømt skyldig i drabsforsøg på sin mor, for at forhindre rettens gang og for svindel mod en række forsikringsselskaber.

I de fleste tilfælde har hun hyret lejemordere, men i 2013 dræbte hun ifølge BBC selv sin søster ved at forgifte og kvæle hende, skriver BBC.

Lejemorder gik til politiet

I 2018 blev Nomia Rosemary Ndlovus massive drabstogt stoppet, da en lejemorder, hun havde hyret til at slå endnu en søster og hendes fem børn ihjel, henvendte sig til politiet.

En undercover-betjent udgav sig for at hjælpe lejemorderen og hans ven, og i en båndet samtale mellem den nu dømte kvinde og de tre mænd, beskrev hun i detaljer, hvordan søsteren og de fem børn skulle brændes ihjel i live i deres hjem.

Det yngste af børnene var blot fem måneder på tidspunktet for morderens planlægning.

Hun forklarede også mændene, at det var fordi hun manglede penge, som hun kunne få via familiemedlemmernes forsikringer, der dækkede begravelsesudgifter.

Hendes bil, en BMW, var blandt andet ved at blive taget fra hende, fordi hun skyldte en lånehaj penge.

Lejemorderen var hun første gang stødt på, da hun flere år tidligere som politibetjent havde anholdt ham for våbenbesiddelse.

I retten sagde lejemorderen, der gik til politiet:

- Da jeg så på hende gik det op for mig, at det ikke rører hende at tage et liv. Hun tager let på at dræbe. For hende er det at dræbe et menneske det samme som at dræbe en myre.

Her er de seks makabre drab Hyrede lejemorder Det første drab fandt sted i marts 2012, skriver Times Live. Ndlovus fætter, Witness Madala Homu, blev dræbt på vej hjem fra arbejde. Hans lig blev fundet i Johannesburg med skader på hovedet. Myndighederne mener, at hun havde hyret en lejemorder til at dræbe ham. Forgiftet og kvalt I juni 2013 blev hendes søster, Audrey Somisa Ndlovu, fundet forgiftet og kvalt til døde i sit lejede værelse. Det er for dette drab, at Ndlovu har høstet største delen af pengene. Hele 707.000 rand gjorde hun krav på. Hun skulle ifølge politiet også have udgivet sig for at være søsteren i opkald med forsikringsselskaber, hvor hun opgav sig selv som modtager af forsikringspengene i tilfælde af søsterens død. Stukket 80 gange I 2015 blev kæresten, Maurice Mabasa, dræbt på blodig vis. Flere end 80 stiksår blev fundet på hans lig, der var blevet smidt tæt på politistationen i byen Olifantsfontein. Også i dette tilfælde havde hun oprettet en række forsikringer. Myndighederne mener, at hun endda hyrede en mand til at udgive sig for at være kæresten, ligesom hun havde angivet i flere forsikringer, at hun og kæresten var gift. Han havde stadig alle sine værdigenstande på sig, da han blev fundet. Besøgte sin morder Da niecen Zanele Motha blev dræbt, var hun på visit hos den tidligere politikvinde, der fredag blev dømt skyldig for drabet. Det skete i juni 2016. Hun var på hospitalet for at blive behandlet for skrammer og skader, efter hun ifølge hende selv var blevet kørt ned af en cyklist. To dage senere blev hun igen bragt til et hospital, efter at have besøgt Ndlovu. Denne gang stod hun ikke til at redde. Hun havde alvorlige skader på ribbenene og leveren. 'Hvis jeg ønskede hende død, ville jeg have efterladt hende til at dø i huset og ikke hastet hende til hospitalet,' sagde Ndlovu om drabet i retten. Mobildata fældede hende I april 2017 blev nevøen Mayeni Mashaba fundet dræbt nær Olifantsfontein. Han havde massive hovedskader. Samme dag skulle han mødes med Ndlovu, og mobildata har vist, at hun var samme sted som nevøen på drabstidspunktet. Det lykkedes hende ikke at få udbetalt penge for nevøens død. Opdagede forsikringspenge En anden nevø, Brilliant Mashego, blev dræbt i januar 2018. Han er søn til det første drabsoffer. Han havde angiveligt fået fortalt, at Ndlovu havde fået forsikringspenge for morens død i 2012. Den morddømte havde derefter taget ham til sig og lovede, at hun ville skaffe ham et job. Hans lig blev fundet på en markedsplads få dage efter han havde forladt sit hjem for angiveligt at besøge Ndlovu. Han var blevet stukket ihjel på voldsom vis. Kilde: TimesLIVE

Krævede store pengesummer

Nomia Rosemary Ndlovu blev blandt andet fældet, fordi politiet kunne bevise, hvordan hun på strategiske tidspunkter havde oprettet forsikringer i ofrenes navne og i flere tilfælde skrevet falske oplysninger i dem.

Hun gjorde krav på 1,4 millioner sydafrikanske rand (602.000 danske kroner, red.) for dødsfaldene, men bidrog ikke nævneværdigt til drabsofrenes begravelser.

Selv har hun nægtet sig skyldig gennem hele retssagen.

Strafudmålingen finde efter planen sted næste måned.