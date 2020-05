Eks-premierminister: - Giv Tegnell mundkurv på

Den førende statsepidemiolog øst for Øresund er blevet kendt i hele verden som en mand, der ikke stikker op for bollemælk.

Til nogens beundring, men nok fleres forargelse har svenskernes Anders Tegnell med stoisk ro fra start stået fast på, at han har ret, og at det bare er hele resten af klodens sundhedsmyndigheder, som skal slå koldt vand i blodet.

Måske det voldsomste udtryk fra forargelse kommer nu fra landets tidligere statsminister Carl Bildt, der i et interview i Svenska Dagbladet mener, at Tegnell skal tie stille.

- Regeringen burde sige klart fra og sørge for, at Tegnell holder op med at kritisere andre lande. Med andre ord give ham mundkurv på, lyder det blandt andet.

Kritiserede Danmark

Danmark er da også et af de lande, han har givet svar på tiltale. I marts kaldte han blandt andet den danske beslutning om grænselukning for 'meningsløs'.

Den tone har han fortsat i løbet af månederne, hvor han som frontfigur for Sveriges enestående, lempelige coronapolitik har været både genstand for og deltager i heftig debat.

- Det havde jeg selv gjort, fortsætter den mangeårige udenrigsminister og diplomat Bildt i sin argumentation for at få indskrænket videnskabsmandens talefrihed.

- Jeg synes ikke, det er godt. Det her er ikke en krise, hvor man skal sætte sig på den høje hest.

Bildt her i funktion som udenrigsminister i en pressekonference for Nordisk Råd i 2011. Han sad som premierminister for Moderaterna fra 1991 til 1994. Foto: Peter Mydske

Selvtilliden fejler ikke noget hos den svenske epidemiolog, der altså kritiseres for at være lidt for kæphøj. Hvis det havde knebet med selvtilliden, har dele af den svenske befolkning gjort deres til at bygge den op.

Om det har skyldtes den fortsatte frihed til at få skænket fadøl, kan der kun gisnes om, men i hjemlandet figurerer coronastyrmandens ansigt på alt fra kaffekopper, kasketter og babytøj til mobil-etuier. Og siden slutningen af april også som tatovering på overarme, skrev blandt andre SVT.

Den 32-årige fan Gustav Agerblad fik for nogle uger tilbage som den første til stor mediebevågenhed sin statsepidemiolog foreviget i blæk på venstre biceps i en stockholmsk tattoo-biks.

- Jeg føler en stærk solidaritet med Anders Tegnell. Siden krisen eskalerede, har han indgydet en god ro, lyder det fra tatoveringens ejermand, lød svenskerens støtteerklæring til Folkhälsomyndighetens afdelingschef.

Sverige, af alle, endte som bekendt med at blive det eneste land i Vesten, hvor man i løbet af foråret frit har kunnet gå på beværtning.

Derudover har forsamlingsforbuddet heller ikke været lavere end de nuværende 50, samtidig med at restauranter, caféer og grænserne har været åbne hele vejen igennem.

Uanset strategi er det i flere lande sket, at statsepidemiologer er blevet katapulteret til stjernestatus i hjemlandet.

Danmark er ingen undtagelse, hvor Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er blevet hyldet vidt og bredt. Det nåede endda til det punkt, hvor radiovært Peter Falktoft på et tidspunkt foreslog et systemskifte med indsættelse af den 54-årige speciallæge som kejser.

Så vidt Ekstra Bladet ved, har fortsat ingen taget den lige så langt som svenskerne og fået Brostrøm tatoveret på kroppen.