Eks-radikal bag klagestorm over DF-annonce fra Ud & Se

Den tidligere byrådskandidat fra Radikale Venstre Anette Thaulow, der definerer sig selv som ´politisk aktivist´, har delt sin fortørnelse over DF-annoncen i politiske grupper på Facebook og dermed sat en klagestorm i gang. Den omdiskuterede annonce figurerer i hjørnet af Ud & Se's krydsord, hvor Dansk Folkepartis logo er ledsaget af de politiske budskaber:

'Nej til EU. Nej til Islam. Ja til Danmark.'

Formuleringen ”Nej til islam” faldt Anette Thaulow for brystet, og via forskellige Facebook-grupper fik hun udbredt kendskabet til annoncen. Hun anslår, at omkring 200 personer fra hendes netværk har klaget over den politiske annonce.

- Vi har jo alle slags alle typer mennesker med forskellige religiøse overbevisninger, som lader sig transportere med DSB. Jeg ville da få noget galt i halsen, hvis jeg var buddhist, og der stod nej til buddhisme, eller jeg var jøde, og der stod nej til jødedom, eller jeg var katolik og der stod nej til katolicisme, siger Anette Thaulow til Radio4.

Hos DSB medgiver kommunikationschef Niels Otto Fisker, at annoncen overskrider selskabets retningslinjer. Den vil derfor ikke være at finde i fremtidige udgaver af Ud & Se.

- Vi vurderer ikke politiske reklamer som værende anstødelige i sig selv, men efter konkret vurdering, er jeg nået til den konklusion, at den omtalte annonce nederst til højre i juli-august nummerets kryds og tværs samlet set ikke lever op til DSB’s reklamekodeks. Det har jeg meddelt vores leverandør. Vi vil i den kommende tid gennemgå vores nuværende reklamekodeks, der er fra 2016, for at se om det trænger til opdateringer, skriver Niels Otto Fisker i et svar til Radio4.

Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Skaarup er fortørnet over den melding.

- Det statsstøttede jernbaneselskab DSB vil nu censurere annoncer fra Dansk Folkeparti i bladet “Ud & Se”. Boykotten af DF´s annonce kommer efter, at en læser klagede over teksten: Nej til Islam. Hvad foregår der?” spørger han retorisk på sin Facebook-profil.

Klageren Anette Thaulow var kandidat ved kommunalvalget i 2017 for Radikale Venstre i Københavns Kommune. Hun mener, at annoncen handler om mere end politisk uenighed, fordi annoncen i hendes optik overtræder racismeparagraffen. Hun opfordrer derfor transportminister Benny Engelbrecht til at gå ind i sagen.

- Der er jo mange typer troende, ligesom der er mange typer kristne. Så det at gå ud og generalisere, at man ser en bestemt religion uønsket, det tænker jeg hører under racismeparagraffen 266b og er en klar overtrædelse, mener Anette Thaulow til Radio4.

Radio4 har forelagt annoncen for Sten Schaumburg-Müller, der er professor i jura. Han afviser, at DF-annoncen er på kant med racismeparagraffen.

- Nej, det vil jeg ikke mene, at den er. Vi har jo ytringsfrihed, og vi har ret til at være kritiske over for religioner. Det, som står i det, man lidt misvisende kalder racismeparagraffen er, at ´man må ikke forhåne folk på grund af tro´ - og det er jo noget andet, siger Sten Schaumburg-Müller til Radio4.