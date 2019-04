Eks-vicepræsident i problemer: Krænkede kvinde med kys og kram

Han blev kendt som USA's bløde bedstefar, der også var præsident Obamas højre hånd.

Men nu er den tidligere vicepræsident Joe Biden endt i alvorlige problemer for ikke kun at være blød, men også meget interesseret i både at kysse og kramme personer af det modsatte køn.

Og når det er andre end ens egen kone, der er tale om, kan sagen gøre det særdeles svært for Biden selv at blive præsident, når der næste år skal vælges en ny.

Her ses Joe Biden i anden situation, hvor han i 2015 både krammer og kysser en anden kvinde på håret. Foto: SAUL LOEB/Ritzau Scanpix

Avis: Joe Biden vil stille op som præsidentkandidat

Føler sig krænket

Det er den demokratiske politiker Lucy Flores fra Nevada, der nu er stået frem og har fortalt, hvordan Biden bag scenen under et valgmøde i 2014 efter sigende skulle have både rørt og kysset på hendes hoved.

Lucy Flores fortæller indgående om episoden i et længere essay, der netop er blevet offentliggjort.

Hun beskriver hans handlinger som særdeles 'akavede og underlige.' Hun skriver også i sit essay, at han både krammede, kyssede og duftede til hendes hår, hvilket krænkede hende meget.

Her ses Lucy Flores (t.h) i 2016 under en politiske debat i Las Vegas. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

Se også: Beto-mania! Demokraternes nye stjerne sætter rekord

Biden: Jeg er bare kærlig

Og Lucy Flores er ikke den eneste, der har oplevet Bidens lidt for nærgående handlinger. Flere kameraer har således fanget både Bidens greb og kys på forskellige kvinder.

Joe Biden er stærkt uenig i den kritik, der nu har ramt ham. Ifølge Biden skulle han ikke have opført sig uacceptabelt over for Lucy Flores og andre kvinder. Det falder ham naturligt at være kærlig over for andre, forklarer han ifølge New York Times.

'Ikke en eneste gang - aldrig - mener jeg at have opført mig forkert,' skriver han i sin erklæring om sagen.

Han kan heller ikke forstå, at Lucy Flores står frem så lang tid efter, at den krænkende handling angiveligt skete. Slet ikke når hun dengang intet sagde og i stedet virkede glad for hans opmærksomhed.