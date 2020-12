Eksmilliardær begravet: 'Det prægede ham hele livet'

Gunner Ruben tog sin skæbne på sig. Rabineren kunne godt have undt den tidligere milliardær at nyde livet lidt mere

Da Gunner Ruben døde forleden, havde han tilgivet de mennesker, der måske ikke har været så gode ved ham, som de måske burde have været.

Det sagde tidligere overrabiner Bent Lexner i sin mindetale, da han forestod begravelsen af den førhen voldsomt rige ejendomsmatador.

Foran ham stod kisten med Gunner Ruben, overdækket af et sort klæde, i kapellet på Mosaiske Vestre Begravelsesplads, som ligger lige ved Vestre Fængsel.

På toppen af erhvervseventyret var Gunner Ruben god for to milliarder kroner. Foto: Torben Stroyer/Polfoto

Hvem Lexner hentyder til, der skulle have behandlet Gunner Ruben dårligt, har han ikke ønsket at delagtiggøre Ekstra Bladet i. Men flere af gæsterne til begravelsen delte vurderingen af, at nogen har udnyttet den tidligere milliardær groft og snydt ham for millioner.

En kvinde, som ikke ønsker sit navn frem, lagde ikke skjul på, at hun ønsker, at retfærdigheden vil ske fyldest, og at en bestemt persons snylteri på den afdøde eksmilliardær kommer for en dag.

I begravelsestalen var der ikke plads til hævngerrighed, men eftertænksomhed og en opfordring til, at mange kunne lære noget af Gunner Rubens vilje til at hjælpe andre - og måske endda manglende evne til at lade være.

Var en af Danmarks allerrigste: Ødelagt af mor

Under den cirka 15 minutter lange indendørs seance i kapellet sang en kantor fra synagogen de hebraiske bønner, før og efter rabinerens tale, hvor den afdøde blev mindet.

Centralt for Bent Lexners omtale af Gunner Ruben var hans superintelligens og store hjerte, som altså ifølge flere havde det med at vinde over hjernen. Og Rubens humor og evne til at sætte andre menneskers tålmodighed på prøve. De fleste, der kendte Gunner Ruben, har ifølge Lexner oplevet, at han ikke mødte op som aftalt, mødte op en dag for tidligt eller en dag for sent. Og oplevet spontanitet, når Ruben på vej ud for at købe ærter i Hornbæk, faldt over et hus.

- Og så købte jeg det, citerede Lexner den nu afdøde.

Mens det ikke er kommet frem, hvad Gunner Ruben døde af, lagde Lexner ikke skjul på, at han var syg og svækket.

- Gunner var den eneste, der ikke forstod, hvor alvorligt det var. Og når man forsøgte at tale med Gunner om en plejehjemsplads, sagde han 'jeg er endnu ikke moden til det'. Han manglede erkendelsen, lød det fra Bent Lexner.

Ifølge den tidligere overrabiner var Gunner Rubens sidste tid ligeså vanskelig som hans første. Den første tid, som prægede ham resten af hans liv.

Dansk eks-milliardær død

Dengang hans forældre forlod deres lille dreng i Danmark, mens de selv flygtede fra nazisterne til Sverige. Og han blev optaget i en kristen familie, hvor han tilbragte nogle vidunderlige år. For pludselig at skulle vokse op hos nogle mennesker, han stort set ikke kendte.

- Det har præget hele hans tilværelse. Og da hans far døde, tog han sig af Gerda (Ruben, red.). Ofrede han sig?, spurgte Lexner og svarede selv, at Gunner Ruben fandt tilfredsstillelse i, at han var der, da der var brug for ham.

Ofrede sin egen tilværelse

Alligevel mener Lexner, at Gunner Ruben ofrede sin egen tilværelse for den skæbne, der blev hans liv.

- Gunner Ruben forstod ikke at nyde livet. Han kunne aldrig stoppe op. Han blev ved. Gunner Ruben skulle altid lige lave en forretning mere.

Og forretningerne, som i mange år var særdeles succesrige og gjorde ham til flermilliardær, havde mange mennesker glæde af, lod Bent Lexner forstå, mens han blandt andet refererede til den jødiske kirkegård:

- En del gravstene er rejst takket være Gunner.

Rubens egen bærer de ord, han selv ønskede skulle være hans eftermæle: 'Trofast, kærlig og gammel ven med himlens fugle, sine forældres og plejeforældres hengivne søn' - det bestemte han, mens han stadig var i live.

