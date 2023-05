Ekspert: Åbenlys irritationsfaktor for Mette F.

I fire år har Mette Frederiksen været statsminister i Danmark.

Og selv om det er kutyme, at en ny dansk statsminister bliver inviteret på statsbesøg i Det Hvide Hus i USA, så er det altså ikke sket før nu.

Og det er bemærkelsesværdigt, lyder det fra USA-analytiker Mads Dalgaard.

- Det er åbenlyst, at det har været en irritationsfaktor for Mette Frederiksen, at der er gået så lang tid, før hun har fået en invitation, siger han.

Der er dog flere forklaringer på, hvorfor der skulle gå næsten 1200 dage, før invitationen landede på Frederiksens bord, vurderer han.

- Det er en skjult offentlig hemmelig i Washington, D.C, at det er sværere at få møder med demokraterne end republikanerne, siger han.

- Og Biden-administrationen har været enormt travl. Det er forståeligt, at man har valgt at prioritere de mere usikre allierede i denne tid.

Joe Biden har nok at se til. Det er en af årsagerne til, at Mette Frederiksen ikke har været på besøg før. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Annonce:

Artiklen fortsætter efter videoen ...

'Kalenderproblemer' har gjort, at Mette Frederiksen endnu ikke har været i Det Hvide Hus, siger statsministeren til Ekstra Bladet. Den undskyldning køber USA-analytiker ikke I september besøgte Mette Frederiksen New York City, men uden at lægge vejen forbi Det Hvide Hus blot få timer væk.

Interessant timing

Mødet finder sted på grundlovsdag 5. juni.

Det er bare en måned inden et stort topmøde i Nato. Danske og internationale medier har den seneste tid spekuleret i, at Mette Frederiksen skulle være blandt kandidaterne til at overtage posten som generalsekretær i Nato, og derfor er timingen for mødet da også noget, Mads Dalgaard bider mærke i.

- Det er en meget interessant timing, og det kommer da bestemt ikke til at lægge mindre pres på Mette Frederiksen i forhold til spekulationerne om hendes bejlen til topposten.

Kæmpe arbejde

Mødet har naturligvis allerhøjeste prioritet, og nu går et kæmpe arbejde i gang i den danske administration for at planlægge de vigtigste dagsordener for mødet.

Annonce:

Mads Dalgaard vurderer, at det vigtigste for Mette Frederiksen vil være at tale om Ukraine og den grønne omstilling.

- Her kan hun nemlig blære sig lidt med, hvor meget vi har hjulpet Ukraine, og hvordan vi er frontløbere på den grønne omstilling.

- Hvordan er forholdet egentlig i øjeblikket mellem Danmark og USA?

- Forholdet er godt. Umiddelbart kunne der være nogle gnidninger i forbindelse med kabelsamarbejdet, men det er jo i virkeligheden mere et problem, vi har med vores allierede, fordi vi arbejder så tæt sammen med amerikanerne.