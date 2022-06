Ekspert: Abort-afgørelse kan føre til andre stramninger

Dagens abort-afgørelse i den amerikanske højesteret kan også få betydning for visse former for prævention i landet, vurderer ekspert

USA's højesteret har i dag omstødt den skelsættende rets-afgørelse Roe versus Wade fra 1973, der sikrer retten til fri abort i hele USA.

Og beslutningen kommer til at skabe skarpe reaktioner blandt amerikanerne, siger Niels Bjerre-Poulsen, der er professor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Det her kommer til at skabe en stor mobilisering blandt de liberale i USA, der virkelig skal ud og kæmpe for at få retten tilbage.

Et brud med logikken

Roe versus Wade-afgørelsen har siden 1973 og indtil fredag sikret kvinder fri ret til abort i USA.

Afgørelsen hvilede på en logik, der gik på, at kvindens ret til privatliv i den første tredjedel af graviditeten gjorde, at staten ikke kunne blande sig og nægte kvinden abort, siger Niels Bjerre Poulsen, der mener, at republikanerne vil begrænse endnu mere end retten til abort.

- Det kan potentielt bane vejen for, at de kristne konservative i USA i fremtiden vil forsøge at begrænse andre ting. Det kan få betydning for nogle former for prævention, for eksempel fortrydelsespiller, siger han.

Den konservative dommer Clarence Thomas, der var med til at omstøde afgørelsen om abort, har da også allerede meddelt, at han ønsker at kigge på andre skelsættende afgørelser, heriblandt en afgørelse, der sikrer retten til at købe prævention, og en afgørelse, der sikrer homoseksuelle retten til at blive gift.

Svært at omgøre

Hvis de amerikanske kvinder skal have retten til fri abort tilbage, kræver det enten en ny lov på området eller en ændring af forfatingen. Begge scenarier vurderer Niels Bjerre-Poulsen som urealistiske.

- Hvis det skal være en forfatningsændring, kræver det, at to tredjedele af Senatet stemmer det igennem, og det er helt urealistisk, som det ser ud lige nu. Hvis det skal stemmes igennem som lovgivning, kræver det, at Demokraterne får overtalt ti republikanske senatorer til at stemme for. Det er også ret urealistisk