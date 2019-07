Ekspert advarer: Danmarks giftigste fisk kan husere på nordkysten

Når man denne sommer vil hoppe i badevandet på strandene langs den sjællandske nordkyst, kan der være god grund til at se ekstra godt efter, hvor man træder.

Sådan lyder beskeden fra videnskabelig medarbejder Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum, efter tjenesten Fiskeatlasset har fået en indberetning om en helt særlig fangst.

På Sjællands Odde er der nemlig blevet fanget en fisk, der er den absolut giftigste i Danmark – og det er første gang, den er blevet fanget så sydligt i Danmark.

Fangsten på Sjællands Odde giver anledning til bekymring – for hvis den giftige lille fjæsing er blevet fanget på Sjællands Odde, kan den være mange andre steder, siger eksperten til TV2 Lorry.

- Hvis den er på Sjællands Odde, så er der ingen grund til at tro, at den ikke er i hele Nordsjælland og i Øresund, siger Henrik Carl og tilføjer, at hans egen chef mener, at han så en af de små, giftige fisk allerede sidste år ved Helsingørs kyst.

Den giftigste fisk i Danmark

Lille fjæsing er, som navnet antyder, lillebror til den ligeledes giftige fjæsing, der er velkendt i de danske farvande.

Ifølge specialisten Henrik Carl er der hvert år adskillige badegæster, som ender på hospitalet efter at være blevet stukket af en almindelig fjæsing.

Den lille fjæsing er dog endnu mere giftig og velkendt på badestrande, der ligger langt mod syd.

- Denne her fisk er man meget bange for ved badestrande i Sydeuropa, hvor den er et velkendt problem. Den stikker med piggene, som sidder på dens rygfinner og på gællelåget, og så ligger den begravet i sandet, så kun øjnene og rygfinnerne er over sandbunden, fortæller Henrik Carl til TV2 Lorry.

Selvom der er masser af fjæsinger i de danske farvande, giver den lille fjæsing imidlertid anledning til større bekymring for badegæster.

Ikke nok med, at lille fjæsing er mere giftig end sin storebror - den ligger den typisk også i sandbunden ved strandene langt tættere på land i både dag- og nattetimer.

- Problemet er, at man ikke rigtig kan tage sig nogen forholdsregler. Den almindelige fjæsing ligger typisk omkring to meters dybde og kommer kun længere ind om natten, hvor den æder. Den lille fjæsing går derimod på lavvande, hvor badegæster færdes, hele døgnet, siger specialisten, som pointerer, at han ikke vil fraråde nogen at bade, selvom risikoen for et smertefuldt stik kan være større end hidtil.