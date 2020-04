Ekspert advarer: Der er ingen garanti for coronavaccine

WHO-ekspert David Nabarro advarer i et interview om, at man måske ikke vil være i stand til at finde en vaccine mod coronavirus. Pandemiforsker Lone Simonsen kalder udmeldingen pessimistisk

Verden vil komme til at leve med truslen om coronavirus i et godt stykke tid endnu, og mennesker bliver nødt til at tilpasse sig livet med virussen.

Det siger WHO-ekspert og professor i global sundhed på Imperial College i London David Nabarro i et interview med The Observer ifølge The Guardian.

Nabarro begrunder udmeldingen med, at der ikke er nogen garanti for, at der bliver udviklet en vaccine.

- Man kan ikke nødvendigvis udvikle en sikker og effektiv vaccine mod enhver virus. Nogle virusser er meget, meget svære, når det gælder vaccineudvikling, siger David Nabarro.

I det tilfælde er vi ifølge professoren nødt til at finde måder at fortsætte med vores liv med virussen som en konstant trussel hængende over os.

- Det betyder, at dem, der viser tegn på smitte, skal isoleres. Ældre mennesker skal beskyttes. Og hospitaler skal sikre sig, at de har kapacitet til at behandle smittetilfælde. Det bliver 'den nye normal' for os alle, siger Nabarro.

'Pessimistisk udmelding'

Lone Simonsen er pandemiforsker og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet. Hun mener, at Nabarros udmelding er en kende pessimistisk.

- Der er ganske rigtigt nogle vira, hvor det aldrig er lykkedes at finde en vaccine, for eksempel hiv/aids. Men det, Nabarro nok i virkeligheden taler om, er, at vi er nødt til at finde en måde at leve med denne nye virus, indtil at enten en stor del af befolkningen enten er immune, eller der kommer en vaccine, siger Lone Simonsen.

- Jeg giver ham ret i, at det kan blive svært. Men der er mange, der lige nu arbejder på at udvikle en vaccine. De kan heldigvis tage afsæt i den forskning, man lavede under sars-epidemien i 2003, hvor man kom ret langt i arbejdet med en vaccine, inden sygdommen gik væk af sig selv, og det blev lagt på hylden, fortsætter hun og beskriver sars som værende en slags fætter til den nye coronavirus.

Hverdagen vil være forandret i en rum tid

Lone Simonsen er dog enig med Nabarro i, at coronavirus vil påvirke vores hverdag i et godt stykke tid endnu.

- Der er to måder, vi kan få bugt med den her virus på. Enten ved, at en meget stor del af befolkningen bliver smittede og derefter immune, eller ved at udvikle en vaccine, siger Lone Simonsen.

- Det vil tage tid, for covid-19-vaccinen er den første coronavirusvaccine. Den skal gennemtestes for utilsigtede bivirkninger, og dens effekt på sygdommen skal måles, siger hun.

- WHO har meldt ud, at man ikke ved, om man bliver immun efter at have været smittet med coronavirus. Hvad tænker du om den udmelding?

- Det er et af de vigtigste spørgsmål, vi står overfor. Jeg tror, at man bliver immun efter smitte med coronavirus, i hvert fald i et godt stykke tid. Ser man igen på dens fætter sars, har man påvist, at dem, der overlevede sygdommen, var immune i tre til seks år efterfølgende, siger Lone Simonsen.

- Men vi ved ikke, om alle kommer til at udvikle immunitet, og hvor længe den immunitet vil vare. Hvis det viser sig, at man ikke bliver immun af at blive smittet, så vil en vaccine nok ikke kunne gøre det bedre, siger hun.

- Og hvis man kun er immun et par år, så er det spørgsmålet, om en vaccine kan gøre det bedre. Ideelt set ville man jo gerne se, at immunitet varer resten af livet, som det er tilfældet for mæslingevaccinen for eksempel. Men det er nok ikke tilfældet.

- Hvor længe tror du så, vi kommer til at skulle forholde os til truslen fra coronavirus?

- Indtil en stor del af befolkningen er blevet immune, eller indtil vi har en effektiv og sikker vaccine. Der kan nemt gå et til to år. Men jeg tror på, at det kan lade sig gøre at opnå enten det ene eller det andet, så pandemien ender i en overskuelig fremtid, siger Lone Simonsen.

- Efter pandemi-fasen skal vi bare leve med endnu en sæson-virus variant, som de fleste er immune overfor, og som ikke giver meget sygdom, ligesom vi har sæsoninfluenza, slutter pandemiforskeren.

I alt 2.358.351 er i skrivende stund bekræftet smittet med virussen på verdensplan. 161.904 personer er døde med coronavirus, og 606.654 er meldt raske.

Man regner med, at der er store mørketal, især når det gælder antallet af smittede og raskmeldte.

