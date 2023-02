Ekspert advarer: Det er som tobak

Teknologi er så stor en belastning for hjernen, at den kan sammenlignes med tobak for lungerne.

Sådan lyder det opsigtsvækkende budskab fra forfatter og speciallæge Imran Rashid i et interview med Berlingske torsdag.

I interviewet er det især børn og unges omgang med teknologi - blandt andet i folkeskolen - der er i fokus.

- Det, som er problemet i dag, er, at om 20 år vil det være præcis den samme måde, vi kigger tilbage på den her tid (hvor teknologien får frit spil, red.), som vi førhen gjorde med tobak, siger Imran Rashid til avisen.

'Digital forurening'

Udover at være speciallæge står Rashid også bag en bog om netop samme emne, nemlig hvilke effekter det digitale liv har på vores hjerner samt vores fysiske og psykiske helbred.

Ifølge ham er der to systemer i hjernen. System ét reagerer prompte og ubevidst på eksempelvis at modtage en sms. System to står for at bearbejde indtrykket fra den sms.

- Når du digitaliserer en verden så massivt, som vi har gjort i dag, så vil du få det, jeg kalder 'digital forurening', som er en ekstrem overbelastning af system to - det system, hvor tankeapparatet konstant skal bearbejde informationer, siger han til Berlingske og fortsætter:

- Du får ikke nogen pauser, du er altid i gang med at processere informationer. Du producerer dine tanker, bearbejder alle sanseindtryk, og det er en ekstremt energikrævende proces.

Den proces fører til både en stor belastning for hjernen samt en stor følelsesmæssig belastning, som kan lede til mistrivsel, beretter Imran Rashid.