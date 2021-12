Ekspert advarer: Trafikkaos kan vare i årevis

Den globale verdenshandel lider af for højt blodtryk, og den vil først finde sit normale lejde i 2024, mener ekspert

Der er ingen udsigter til, at den galoperende globale forsyningskrise får ende lige rundt om hjørnet.

Før har shipping-giganter og eksperter advaret om, at julehandlen som minimum ville blive ramt af trafikkaosset på havet, hvor store containerskibe ligger ugevis for anker, mens de venter på at komme i havn.

Nu lyder profetien, at krisen kan trække ud i yderligere to år.



Priserne stiger, og der er global varemangel - her er årsagerne og konsekvenserne Få et overblik over årsagerne til og konsekvenserne af den globale forsyningskrise.

Til 2024

Ifølge Flavio Macau, lektor med speciale i forsyningskæder ved Edith Cowan University i Australien, vil verdensøkonomien stadig lide af voldsomme forsinkelser de kommende år.

- Lockdowns er forhåbentlig en saga blot uden for Kina, men der er stadig alle mulige restriktioner, som begrænser ​​menneskers frie bevægelighed, inklusiv arbejdere med efterspurgte færdigheder.

- Min opfattelse er, at forsyningskæden stadig har højt blodtryk, der konsekvent viser arytmi. Det vil tage til midten af ​​2024 at komme tilbage til normale forhold, siger han til The Guardian.



Det danske rederi Mærsk melder om lange køer ved havnene langs den amerikanske vestkyst. Foto: Tanja Carstens Lund/Ritzau Scanpix

De massive forsinkelser skyldes især coronaudbrud på kinesiske havne, som betyder, at man har været nødt til at lukke dem i perioder.

Hos Mærsk forventer man heller ikke, at situationen løser sig foreløbigt.

- Med vinter-, årsafslutningsferier i Nordamerika og Europa og det kinesisk nytår i Asien vil den allerede pressede forsyningskæde blive endnu længere strakt ud, efterhånden som arbejdere, lastbilchauffører og terminaler holder ferie, siger en talsmand til The Guardian.

- Normalt kan vi absorbere disse sæson-påvirkninger ret hurtigt, men når vi allerede er bagude, bliver det bare en forstærkende effekt, uddyber talsmanden.



Skibe på rad og række lå i april for anker ud for Long Beach-havnen i Los Angeles. Der er forsat trafikprop i december. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun verdenshavene, der oplever trafikkaos. I Storbritannien er manglen på lastbilchauffører så omfattende, at de har store problemer med at få basale forsyninger over den britiske kanal.

Det fik i efteråret desperate briter til at slås om benzinen foran tanskstationer.