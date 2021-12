Ekspert advarer: Vi risikerer at tabe nogle børn på gulvet

Der er lagt op til endnu en omgang Zoom-undervisning for landets folkeskoleelever, hvis Epidemiudvalget vælger at følge anbefalingen fra Epidemikommissionen om at hjemsende folkeskolebørn fra 15. december.

Det vil man angiveligt gøre, fordi der er stor smitte blandt børnene, og det spreder sig til resten af samfundet.

Selvom det kan give mening fra et voksent perspektiv, så er det utrolig vigtigt, at der tages hensyn til de mest udsatte børn.

Det mener Karen Wistoft, der er professor i i sundhedspædagogik ved Aarhus Universitet og har forsket i børn og unges trivsel under coronapandemien.

- Der er mange forældre, der er i syv sind omkring vacciner, og om deres barn skal vaccineres, når der er så meget smitte blandt børn. Så i et voksent perspektiv - for de fleste forældre og for det voksne samfund - så giver det sikkert mening, siger hun.

Vigtigt med nødundervisning

Ifølge Karen Wistofts forskning så ved man, at der er børn, der lider under nedlukningerne. Det gælder primært for de børn, der kommer fra belastede hjem, hvor der for eksempel er misbrugsproblemer eller psykisk sygdom.

- Nu og her kan man i yderste konsekvens se børn, der for at distrahere sig selv fra hjemmet er selvskadende eller lukker sig ind i sig selv.

- Men for de fleste kan vi først se det på længere sigt, siger Karen Wistoft, som samtidig understreger, at skolerne må tilbyde nødundervisning for de udsatte børn.

Hun mener, at vi risikerer at tabe en gruppe børn, hvis børnene skal blive hjemme fra skole efter 4. januar.

- Det risikerer vi sådan set allerede med den periode, der er foreslået nu. De her børn skal have lov til at komme i skole, for de kan simpelthen ikke klare at være hjemme i tre uger, advarer Karen Wistoft.

Må stoppe efter jul

Selv hvis situationen er den samme i 2022, så bliver man nødt til at kigge på andre løsninger, mener Karen Wistoft.

- Det kan godt være, at børnene kan klare at bære ansvaret nu her op til jul, men så må det også stoppe efter jul. Der kan man ikke forvente, at det er børnene, der skal bære ansvaret.

- Bliver du eller nogen med lignende kompetencer hørt af Epidemikommissionen i forbindelse med sådan et forslag?

- Nej, desværre.