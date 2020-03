Ekspert: Alle regler sat ud af spil

Hverken medarbejder eller arbejdsgiver er beskyttet af gældende regler for ansættelse i regeringens nye corona-tiltag

Både medarbejderens og arbejdsgiverens ansvar blæser i vinden, hvis der skulle opstå konflikter i forbindelse med regeringens tiltag om, at skoler og uddannelsesinstitutioner lukker i to uger fra på fredag i forsøget på at afdæmpe coronasmitten.

Natalie Videbæk Munkholm, der er lektor på Aarhus Universitet med speciale ansættelsesret, fortæller, at der her kan være tale om force majeure.

- I de situationer, som ingen er herre over, kan der ikke peges på en klokkeklar regel i Danmark om, at arbejdstager selv må tåle tabet, fordi man ikke leverer sin ydelse.

- Omvendt har vi heller ingen fast regel om, at arbejdsgiver har det overordnede ansvar, siger lektoren.

Mette Frederiksen har i sin plan om at lukke det offentlige ned, åbnet en kattelem for nødstedte forældre.

Såfremt man ikke kan få passet sit barn, eller man ikke selv kan blive hjemme, holdes daginstitutionen åbent.

- Det betyder så, at det er medarbejderens ansvar at kunne komme på arbejde, herunder at kunne få passet sine børn.

- Og statsministeren har afklaret, at offentligt ansatte sendes hjem med løn - så den del af arbejdsmarkedet er der en løsning på, siger Natalie Videbæk Munkholm.

Skulle det alligevel gå galt med børnepasningen, ser Natalie Videbæk Munkholm ser to centrale stridsemner for sig.

Spørgsmålet om man kan bortvises for ikke at møde på arbejde og spørgsmålet om løn, hvis pågældende for eksempel med små børn hjemme ikke kan afholde feriedage, afspadsere, eller arbejde fleksibelt, og samtidig heller ikke kan tage barnet med på arbejde eller få barnet passet.

- Det er som udgangspunkt op til en selv at klare børnepasning, men er man efterladt i en forfærdelig situation, hvor medarbejderen bliver forhindret i at komme på arbejde, så vil man ikke umiddelbart sige, at det er misligholdelse.

- Der har tidligere været eksempler på, at det ikke er det, siger hun.

Der er ifølge lektoren eksempler på, at man indenfor overenskomsterne har aftalt sig til særlige måder at afregne lønnen, når arbejdet må standses for eksempel på grund af vejret.

I sidste nede kan konflikter mellem medarbejder og arbejdsgiver ende i retten.

- Hvis en uenighed ikke kan løses, og du ikke er beskyttet af en overenskomst, vil en strid om bortvisning eller ret til løn i sidste ende hos de ordinære domstole, mens spørgsmålet vil blive afgjort i det fagretlige system, hvis man er dækket af overenskomst, siger Natalie Videbæk Munkholm.