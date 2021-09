Ekspert: Boligejere kan se frem til milliard-gevinst

Op til 715.000 boligejere kan se frem til en uventet milliardgevinst i form af skattefrie renteindtægter. Det vurderer revisionsselskabet BDO, skriver Finans.

- Det kan løbe op i tre milliarder ekstra, fortæller selskabets chefkonsulent, Henning Boye Hansen, til Ekstra Bladet.

715.000 boligejere har siden 2011 betalt for meget i ejendomsskat, og i forbindelse med at beslutningen om et nyt boligskattesystem blev vedtaget i 2017, vurderede skattemyndighederne, at gælden skulle tilbagebetales.

Cirka otte milliarder kroner skulle boligejerne have tilbage. Men processen blev forsinket, og det medførte, at boligejerne hvert år har fået en skattefri rentegevinst på 6,2 procent lige ned i lommen.

Lige nu står de således til at skulle have cirka 14 milliarder tilbage. Men dette beløb vil uden tvivl stige, vurderer BDO. De forudser nemlig yderligere forsinkelser.

- Beløbet er i 2021-tal. Men der kommer ikke noget til udbetaling i år, og næste år bliver der kun udbetalt en meget lille del. Så der kommer mindst to års - for nogle formentlig tre års - ekstra rentetilskrivning, forklarer Henning Boye Hansen.

- Det vil sige, at det endelige beløb bliver noget større. Jeg vurderer, at der kommer mindst 16 milliarder, måske 17, til udbetaling.

Forsinkelser

Det nye boligskattesystem er forsinket og træder i kraft i 2024 - tre år senere end ventet. Samtidig er vurderingerne af boligerne forsinket, så kun 50.000 boligejere kan forvente at få dem i år, selvom de egentlig burde være udsendt i 2019.

- Vurderingsmyndighederne har udviklet et nyt vurderingssystem. Men det har taget længere tid at udvikle, og det kniber med at få det til at spille rigtigt, og derfor er det trukket ud i en uendelighed, siger Henning Boye Hansen.

- Hvilke kommuner bliver berørt af den her ekstra rentetilskrivning, I forudser?

- Jamen, der er jo lavet beregninger for, hvordan de her tilbagebetalinger fordeler sig på kommunerne. Og de yderligere tre milliarder, vi vurderer kommer i spil, bliver spredt nogenlunde forholdsmæssigt.

- Er rentetilskrivningen bare en ekstra gevinst til boligejerne?

- Ja. Det er en rente, som Folketinget har fastsat, og det er jo en eksorbitant rente i en tid, hvor vi ellers stort set arbejder med negative renter på de penge, vi har stående i banken.

- Så som boligejer skal man nærmest krydse fingre for, at udbetalingen trækker i langdrag?

- Ja, for pokker.

Data fra Skatteministeriet viser, at boligejere i 36 kommuner får mere end 10.000 kroner tilbage i gennemsnit, mens andre kommuner kun kan se frem til 250 kroner i gennemsnit.

Du kan se tallene for din kommune på kortet herunder. Bemærk at tallene er uden BDO's forventninger til ekstra rentetilskrivning.