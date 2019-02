Ekspert: Danmark bør overtage atomkraftværk

Atomkraftværket i Ringhals er Sveriges største. Anlægget, der rummer fire reaktorer. To af dem er dog lukningstruede, fordi de er forældede.

Men det er ifølge den svenske ekspert Staffan Qvist, der er Doctor of Nuclear Engineering fra UC Berkley og uafhængig energirådgiver, så er det noget pjat, skriver dr.dk.

Ifølge ham fejler de ingenting.

- De bliver lukket på grund af en forældet analyse, som ikke holder vand i dag. De fejler ingenting og tjente milliarder af kroner ind sidste år. Med begrænsede investeringer på mellem 50-100 millioner euro kan reaktorerne køre til midt i 2020'erne. Men der er ingen teknisk eller økonomisk begrænsning for at fortsætte driften til 2030'erne, som det er planen med de andre svenske reaktorer.

Ikke politisk gangbart

Ifølge eksperten burde Danmark overtage reaktorerne, der ifølge hans beregninger kunne gøre energiproduktionen CO2-neutral på kun to år. Og at det er billigere end nogen anden realistisk løsning.'

Fra de danske eksperter er der lidt mere skepsis overfor, om det kan blive en realitet.

- Jeg har ikke stødt på den tanke før, og jeg gætter på, at den måske er født lidt i spøg. Men tjo, hvorfor ikke, siger han. Jo mere vind vi får, desto mere bliver vi nødt til at udveksle el med vores naboer. Og så får vi jo allerede mere kernekraft, siger han. Men jeg er ikke sikker på, at det er politisk gangbart i Danmark, siger Bent Lauritzen, afdelingsleder ved DTU Nutech, Center for Nukleare Teknologier til dr.dk.