Ekspert: Danske Bank-afsked af Borgen afslører én ting

2008: Finanskrisen rammer

Finanskrisen rammer hele den vestlige verden. Danske Bank hævder dog på det tidspunkt, at de er uden skyld i at bidrage til boblen, der bristede.

2010: ’Netto-billig’

Danske Bank valgte i september måned at gøre skiltene på en række banker gule i stil med Nettos logo for at signalere, at banken var ’billig’ – selvom man ikke ønskede at give indtryk af at være en discountbank. Kampagnen varede i fem uger. Ifølge banken selv gav kampagnen nye kunder - og et væld af klager.

2012: Kolding ansættes

I februar gik ordførende direktør Peter Straarup på pension efter mere end 40 år i Danske Bank. Eivind Kolding blev ny mand på posten.

2012: ’New Standards’:

I efteråret 2012 lancerede Danske Bank kampagnen ’New Normal – New Standards’, hvor man forsøgte at give indtryk af, at banken var med på, at verden har forandret sig. Samtidig ville man vise, at man var klar over kritikken af storbankerne, men at man i Danske Bank havde forsøgt at tilpasse sig. Banken blev blandt andet kaldt hyklerisk og ude af trit med virkeligheden.

December 2012: Undskylder finanskrisen

Eivind Kolding siger undskyld og beklager Danske Banks rolle i finanskrisen i en kronik i Politiken: ’Under den lange optur i årene op til krisen, hvor det hele gik stærkt, blev de fleste danske banker også fartblinde. Det gjaldt også Danske Bank’, skriver han blandt andet.

2013: Indfører ’fattigrøvsgebyr’

Danske Bank annoncerer i januar et nyt kundeprogram, hvor man fremover skal have penge op ad lommen for at have en konto i banken, med mindre man hører til blandt de mere velstillede kunder med flere forretninger i banken.

Tiltaget vakte stor harme og blev blandt andet kaldt usympatisk, fantasiløst og ude af trit med forbrugerne.

2013: ’Kolde Eivind’ fyres

Eivind Kolding bliver fyret som direktør i Danske Bank efter kun halvandet år på posten. Fyringen bliver begrundet med ’manglende bankkompetencer’. Norske Thomas Borgen bliver ny direktør. Han får titlen adm. Direktør.

2018: Skandalen ruller

I marts 2017 kommer den første afsløring om hvidvaskningsskandalen i Danske Bank. Året efter går Finanstilsynet ind i sagen, som foreløbigt er endt med stor kritik af banken og topchef Thomas Borgens afgang.