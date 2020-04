Ekspert: Derfor affyrer de raketter netop nu

Et gammelt ordsprog lyder: Mens katten er ude, så danser musene på bordet.

Og det er ifølge professor Zhiqun Zhu i statskundskab på Bucknell University en af grundene til, at Kim Jong-un har valgt at trykke på sin missilknap netop nu.

Det fortæller han til ABC News.

- USA, Kina, Sydkorea og Japan har travlt med at nedkæmpe coronavirus, og de har knap nok tid til at håndtere udenrigspolitiske problemer.

- Så Nordkorea kan let undgå koordinerede internationale sanktioner og fordømmelse, siger Zhiqun Zhu.

Samtidig vurderer eksperten, at Nordkorea ønsker at sende et signal til omverdenen, at de skam ikke har problemer med coronavirus, og de er klar til at forsvare sig i en mere usikker verden efter coronavirussen er et overstået kapitel.

Derudover falder de nye missiltest sammen med 'solens dag' i landet. 15. april afholder Nordkorea en festival for at markere landets grundlægger Kim Il-sungs fødselsdag.

Seneste melding fra Nordkoreas propagandamaskine KCNA er, at de fortsat ikke har nogen smittede med coronavirus i landet.

Anderledes denne gang

Ifølge Sydkorea er der tirsdag blevet affyret flere missiler fra Nordkorea ud i Det Japanske Hav øst for den koreanske halvø.

Og selvom Nordkorea efterhånden har sort bælte i at teste deres missiler, så er noget alligevel anderledes denne gang.

Normalt er det ballistiske missiler, der bliver affyret. Denne gang er der tale om såkaldte krydsermissiler.

Forskellen er, at ballistiske missiler flyver markant højere end krydsermissiler, der kan kiler sig igennem fjendtligt territorium i lav højde.

Det gør dem sværere at spotte for radarerne. Angiveligt fløj missilerne omkring 150 kilometer, inden de landede i vandet.

Både de sydkoreanske myndigheder og Joint Chiefs of Staff har oplyst, at de følger udviklingen nøje.

Ifølge den nordkoreanske propaganda-maskine KCNA besøgte Kim Jong-un lørdag en luftbase, hvor han overværede flere tests af angrebsfly.