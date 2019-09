Ekspert: Derfor aflyser Trump

I virkeligheden er det nok bare gået op for ham, at han har brugt et år på at komme frem til en rigtig dårlig aftale med Taliban, vurderer eksperter

Donald Trump har søndag aflyst et fredstopmøde, efter Taliban tog ansvaret for et angreb i den afghanske hovedstad Kabul, der kostede en amerikansk soldat livet.

Taleban svarede prompte med trusler om, at 'amerikanerne kommer til at lide mere end nogen andre for at have aflyst møderne.'

USA havde ellers igennem mere end et år og ni møder forsøgt at forhandle sig til en aftale med Taleban uden om Afghanistans regering.

Faktisk skulle de i morgen underskrive en stor aftale om amerikansk tilbagetrækning af tropper til gengæld for, at Taleban skulle fokusere på at nedkæmpe ISIS og Al-qaeda.

Arkivfoto: Taleban-soldater poserer for fotografen med AK47-skydevåben i Zabul-provinsen syd for Kabul. Foto: Allaudin Khan/AP

Men det ser alt sammen ud til at have været til ingen verdens nytte, vurderer forskere.

- Der er ingen tvivl om, at det her skubber situationen tilbage til status quo, vurderer David Vestenskov, konsulent ved Forsvarsakademiet.

Udviklingen er dog ifølge forskerne ikke bare et udtryk for, at Donald Trump utilsigtet har klokket i forhandlingerne med vanlig diplomatisk klodsethed. Snarere er det et udtryk for, at amerikanerne har fundet en belejlig undskyldning for at skrotte den aftale, der ellers skulle ligge klar til at blive underskrevet dagen efter.

- Noget tyder på, at amerikanerne gerne vil ud af aftalen. Det er en lidt overraskende udmelding, for de har jo arbejdet målrettet på at få den aftale i hus i mere end et år, selvom der på intet tidspunkt har været våbenhvile mellem Taleban og USA, mener Mona Kanwal Sheikh, seniorforsker i International Sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier,

Useriøs amerikansk tilgang

Om angrebet er brud på en våbenhvile, lader Trump og Taleban til at have delte meninger om.

'Hvis de ikke kan holde våbenhvilen under disse vigtige fredsforhandlinger og endda dræber 12 uskyldige mennesker, så har de ikke styrken til at forhandle en meningsfuld aftale på plads,' skrev præsidenten på Twitter som del af sin begrundelse.

Problemet er, at der aldrig har været en våbenhvile, og det har amerikanerne også selv tydeliggjort undervejs med deres handlinger.

- Talebanerne synes nok, at det her vidner om en useriøs amerikansk tilgang til det. De ser det her som et helt legitimt mål, nu hvor der ikke har været hverken våbenhvile eller nogen aftale, og USA har udført masser af angreb mod Taleban i samme periode. Og hvis amerikanerne var helt tilfredse med den aftale, der lå, så ville et enkelt dødsfald ikke kunne afspore hele processen på den her måde, siger David Vestenskov.

Vil få lange udsigter

Det har ikke været det eneste punkt, hvor Trump og Taleban aldrig har været på bølgelængde. Fra amerikanernes side har man aldrig ønsket, at forhandlingerne skulle være endelige, men i stedet at de skulle være startskuddet til efterfølgende forhandlinger mellem Taleban og den afghanske regering, som USA altså kontroversielt var gået uden om i forhandlingsprocessen.

Taleban derimod har blot ønsket at gøre, hvad de kunne for at få amerikanske tropper ud af landet. Og nu har USA altså frygtet, at de ville stille sig selv i en for dårlig situation ved at indgå en så stor aftale om at trække 50% af deres tropper ud i løbet af de næste 20 uger.

- Problemet var, at Taleban krævede amerikansk tilbagetrækning for overhovedet at gå i forhandlinger med regeringen, og amerikanerne frygter, hvad der vil ske, hvis de trækker sig ud. Det ville jo være at kaste den afghanske regering under bussen. Og så har de nok fået kolde fødder, fordi det var så usikkert, om den her aftale ville bringe noget godt med sig, siger David Vestenskov.

Præsident Trump taler med amerikanske tropper fra sin ejendom i Mar-a-lago i Florida. Foto: Susan Walsh/AP

Hvis Trump holder fast i sin aflysning, vil det formentlig få lange udsigter med at få amerikanske tropper ud af Afghanistan. Det vil den afghanske regering dog være glade for.

Hvad der ellers vil komme af konsekvenser, er svært at spå. Men udover at en fredsaftale er længere væk, end den har været i over et år, er der også en risiko for, at der vil opstå endnu større kaos i Afghanistan igen.

- Worst case er, at volden nu generelt vil eskalere mellem parterne over hele landet. Fredsforhandlingerne opstod jo i første omgang på baggrund af udsigtsløsheden, den fastlåste situation og erkendelsen af, at USA ikke ville kunne nedkæmpe et Taleban, der er blevet ved med at kunne mobilisere i snart to årtier, siger Mona Kanwal Sheikh.