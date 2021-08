Ekspert: Derfor bør du vaccinere dit barn

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen, at to- til seksårige får en influenzavaccine. Læs her, hvad eksperten anbefaler

I kølvandet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at man bør vaccinere børn mellem to og seks år mod influenza, er der måske mange forældre der er i tvivl om, om de skal lade deres små børn vaccinere eller ej.

Styrelsen opfordrer alle forældre til at tage stilling til, om de vil lade deres barn vaccinere, men spørger man Hans Jørn Kolmos, der er professor og overlæge på Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi på Syddansk Universitet, er der kun fordele ved børnevaccinen. Først og fremmest påpeger eksperten, at der ikke er nogen nævneværdige bivirkninger ved vaccinen.

- Influenzavaccinen til børn er en ret sikker vaccine, der nærmest ikke er bivirkninger ved. Bivirkningerne er formentlig mindre, end den omgang influenza barnet ellers ville få, siger Hans Jørn Kolmos til Ekstra Bladet.

Vaccinen til de to- til seksårige vil ikke blive givet med et stik, men med en næsespray. Den kan gives hos lægen, på visse apoteker og på private vaccinationsklinikker. Hans Jørn Kolmos påpeger, at det er en særlig god måde at vaccinere sine små på.

- Det er en meget skånsom måde at vaccinere sine børn på, så de ikke skal stikkes med en nål. Desuden er det en effektiv måde at vaccinere på, fordi det også er den vej, man normalt bliver smittet med influenza, siger Hans Jørn Kolmos.

Derudover påpeger han, at det er en særlig børnevaccine, der er blevet brugt på børn i flere lande i Europa og USA. Desuden kan influenzavaccinen være med til at passe på barnets bedsteforældre.

- Man passer også på bedsteforældre eller andre, der kan blive hårdt ramt af en influenza, ved at lade sin to- til seksårige vaccinere.